На фоне успеха с окончанием войны в Газе, Дональд Трамп пообещал сосредоточиться на вопросе России и Украины. У США есть несколько рычагов влияния на Кремль, которые способны сдвинуть переговоры с мертвой точки, говорят эксперты.

Одним из них является передача Украине ракет Tomahawk. Вопрос отправки в Украину этих ракет уже вскоре может решиться. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как еще США могут надавить на Россию и будет ли побуждать Трампа к решительным действиям окончание войны в Газе.

Как Украина может использовать подъем Трампа?

Уже 17 октября Владимир Зеленский полетит в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Предполагают, что это может быть финальной встречей перед передачей Украине ракет Tomahawk. Политолог Игорь Рейтерович, однако, заметил, что есть технические аспекты, из-за которых быстро начать использовать американское оружие Киев не сможет.

И все же сам факт передачи может серьезно повлиять на Кремль.

Россию "рвет" от этого. Они понимают, что где-то переступили красную линию и не знают, как из этой ситуации выйти. Но вместе с тем они, как всегда, прибегают к идиотским действиям – столько ждали, и в конце концов снова выпустить Медведева, который снова "наехал" на Трампа,

– отметил политолог.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что заявления о поставках Tomahawk – это блеф Трампа. Более того, тот пригрозил США, ведь, мол, отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного – невозможно в полете. Таким образом Медведев намекнул на ядерный ответ со стороны России.

Обратите внимание! Еще в июле Медведев уже пугал США войной, однако тогда Трамп оперативно среагировал, отметив, что Медведев "заходит на очень опасную территорию". С тех пор угрозы со стороны экс-президента России прекратились. Впрочем, как видим, ненадолго.

"Похоже, Кремль также решил повысить ставку. Вероятно, Трамп негативно на это отреагирует. Он может совсем иначе относиться к поведению России и передать Украине эффективное оружие, даже не обязательно Tomahawk, а, например, ATACMS, которую уже умеют использовать украинские военные", – объяснил Рейтерович.

Политолог предположил, что на встрече с Зеленским Трамп может скоординировать позицию по принуждению России к окончанию войны.

"Сейчас Трамп в эйфории (от окончания войны в Газе, – 24 Канал). Возможно, мы сможем использовать этот подъем положительно для себя. Но возможностей давить на Путина так, как на ХАМАС, у Трампа меньше. Как бы нам не хотелось другого, Трампу приходится реагировать на 5 тысяч ядерных боеголовок, которые есть у России", – подчеркнул политолог.

В то же время на Россию можно давить экономически, что не имело смысла с террористической организацией ХАМАС. Трамп действительно может сделать России больно в короткие сроки, главное, чтобы он этого захотел.

Окно возможностей для результативных переговоров

Окончание войны в Газе также может показать Трампу крайне ключевой пример, считает политолог Владимир Фесенко. Речь идет об остановке боевых действий как основной предпосылки для заключения мирного соглашения. Именно это, считает Фесенко, должны подчеркивать украинские делегаты в США во главе с Владимиром Зеленским.

Первый пункт – прекращения огня, а дальше действовать поэтапно. Поэтапность – это также структурный момент, который надо учесть в попытке закончить войну. Такая идея появилась еще весной, когда обсуждали поэтапное прекращение огня. К сожалению, тогда этого не удалось реализовать. Сейчас этот опыт заслуживает внимания,

– подчеркнул политолог.

Другим важным моментом, который будет работать в переговорах Украины и России – непосредственная вовлеченность США как ключевого посредника. Ведь Дональд Трамп может влиять на обе стороны, и это действительно влиятельный фактор.

"Только Трамп одновременно может влиять и на нас, и на Россию. К сожалению, на Россию меньше, но как свидетельствуют последние события, в частности обсуждение темы Tomahawk, влияние на Кремль все равно является существенным. Очень заметно, что Трамп важен для Путина. Ради того, чтобы сохранять коммуникацию, готовы продолжить переговорный процесс. Это не гарантирует результата, но на сегодня единственное окно возможностей для реальных переговоров – интерес Путина к Трампу", – отметил Фесенко.

Для Украины, безусловно, также крайне важно сохранять США как стратегического партнера, который может помочь завершить войну.

Уже в ближайшее время может произойти активизация переговорного процесса, ведь Трамп уже заявил, что после окончания войны в Газе сосредоточится на Украине и России. На фоне того, как украинская делегация отправилась в США, а впоследствии и украинский президент, в Москву может наведаться Стив Уиткофф.

"Сейчас Трамп очень вдохновлен и будет пытаться сдвинуть с мертвой точки переговоры между Украиной и Россией. Но не стоит ждать быстрого результата", – добавил политолог.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

Фактор, который больше всего может повлиять на ход переговоров и вообще вовлеченность России в этот процесс является передача Украине ракет Tomahawk. Пока неизвестно, получит ли Киев желаемое оружие от США, однако сигналов было уже немало. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что поездка Владимира Зеленского в Вашингтон как раз направлена определить, готов ли Трамп на такой шаг, что непосредственно повлияет на Россию.

Даже на коммерческой основе США могут усилить Украину, предоставив дальнобойные ракеты. Это могло бы стать весомым аргументом в стимулировании России к переговорам, или же сдерживании России. Ведь Tomahawk может серьезно изменить ситуацию, особенно, если их получить в большом количестве,

– отметил эксперт-международник.

В то же время, даже если Трамп даст политический сигнал о готовности отправить эти ракеты, реальные поставки начнутся не мгновенно. Есть ряд технических моментов, которые не позволят Киеву получить оружие как минимум в ближайший месяц. В частности, подготовки потребуют и украинские военные, которые ранее не имели опыта использования подобных ракет.

"Не исключаю, что во время визита (Зеленского в США – 24 Канал) примут соответствующие соглашения. Но пока я вижу заявления о Tomahawk как фактор стимулирования России сесть за стол переговоров", – добавил Желиховский.

В то же время довольно хамский ответ России в лице Медведева как раз и может побудить Трампа предоставить Украине необходимое оружие для получения преимущества. Для россиян это может оказаться "сюрпризом", ведь из рефлексий политического руководства страны-агрессора понятно, что они не воспринимают заявления Трампа серьезно.

Так Украина получит влияние, которого раньше у нее не было. Мы сможем действовать эффективнее,

– подытожил эксперт.

Вместе с американскими партнерами Украина вполне может достичь поразительных результатов, которые побудят Россию обуздать свой нрав.

