Война в Украине вряд ли закончится до конца года. Поэтому союзники должны помочь ей пережить суровую зиму.

С таким заявлением 26 ноября выступил президент Финляндии Александр Стубб. Его слова цитирует Clash Report.

К чему призывает лидер Финляндии

Верю ли я, что война в Украине закончится до конца года? Нет, не думаю. Поэтому нам нужно готовиться к тяжелой зиме в Украине. Прежде всего позаботиться об усилении противовоздушной обороны, защите энергетической инфраструктуры и финансовой поддержке,

– подчеркнул Александр Стубб.

Отметим, в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп стремится к тому, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до января 2027 года. Впрочем, сам американский лидер заявил, что не устанавливал никаких временных рамок.

По словам финского президента, ситуация на фронте остается чрезвычайно тяжелой.

В частности, согласно данным, которые Финляндия получает от Украины, только в октябре Россия потеряла 53 тысячи военных убитыми и ранеными. Для сравнения Стубб привел войну в Афганистане, где за десять лет советская армия потеряла 18 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что нынешние масштабы потерь свидетельствуют об огромной человеческой трагедии.

Финский президент также отметил роль Украины в развитии современной войны. По его словам, сейчас именно Украина и Россия обладают наибольшим опытом ведения полномасштабной войны с применением современных технологий.

Стубб обратил внимание на то, что европейские страны все активнее заключают соглашения с Украиной в сфере беспилотников. Это объясняется наличием у Украины боевого опыта, данных с поля боя и собственных производственных мощностей.

Он напомнил, что еще четыре с половиной года назад Украина не производила дронов, тогда как в этом году ее производственные мощности позволяют изготовить до 10 миллионов беспилотников.