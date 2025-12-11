Решение было принято, – эксперт объяснил, что останавливает выделение Украине замороженных активов России

Еврокомиссия продолжает переговоры с партнерами по G7 по использованию замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине. Вероятнее всего, решение таки будет принято в пользу нашего государства.

Однако есть моменты, которые тормозят этот процесс. Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий озвучил 24 Каналу мнение, что президент США Дональд Трамп может давить как на Украину, так и на Европу.

Читайте также Все очень странно: политолог объяснил, почему премьер Бельгии так защищает активы России

"Насколько мне известно, то они уже согласовали. В чем вообще была проблема "репарационного кредита" и выделения Украине финансов? Это переговорный процесс. Потому что россияне очень сильно против этого. Конечно, когда у них забирают средства, они могут, как сказал Трамп, начать волноваться и прекратить любое сотрудничество по переговорам", – сказал он.

Каким будет результат?

Андрей Городницкий отметил, что США считают, что на этот период не нужно отдавать Украине никаких средств. Однако нашему государству должны выделить те или иные средства в гарантию этого репарационного кредита. Как это будет происходить – пока неизвестно.

Но по крайней мере Урсула фон дер Ляйен еще несколько недель назад говорила, что юридически уже все готово. Просто надо запустить в действие. Но тогда был звонок от администрации Трампа и сказали, что не нужно этого делать,

– подчеркнул он.

Есть страны, которые готовы выделять достаточно большие средства. Например, Япония недавно резко ответила на обвинения относительно российских активов. Была информация, что якобы они против этого. Однако заместитель министра финансов по международным вопросам Ацуши Мимура заявил, что страна поддерживает украинцев.

Поэтому, вероятнее всего, мы получим эти средства. Но здесь вопрос будет зависеть от переговорного процесса. Потому что все-таки есть Трамп, который мечтает получить премию мира,

– предположил политический эксперт.

Трамп стремится получить согласие Украины на сделку с россиянами. В частности, он может давить и на Евросоюз, будут попытки поссорить наше государство с европейскими партнерами. Однако в любом случае для Украины все хорошо сложится.

Замороженные активы России: последние новости