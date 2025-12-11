Рішення було ухвалено, – експерт пояснив, що зупиняє виділення Україні заморожених активів Росії

Єврокомісія продовжує переговори з партнерами по G7 щодо використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні. Найімовірніше, рішення таки буде прийняте на користь нашої держави.

Однак є моменти, які гальмують цей процес. Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький озвучив 24 Каналу думку, що президент США Дональд Трамп може тиснути як на Україну, так і на Європу.

"Наскільки мені відомо, то вони вже узгодили. У чому взагалі була проблема "репараційного кредиту" і виділення Україні фінансів? Це перемовний процес. Тому що росіяни дуже сильно проти цього. Звичайно, коли у них забирають кошти, вони можуть, як сказав Трамп, почати хвилюватися та припинити будь-яку співпрацю щодо переговорів", – сказав він.

Яким буде результат?

Андрій Городницький зазначив, що США вважають, що на цей період не потрібно віддавати Україні жодних коштів. Однак нашій державі повинні виділити ті чи інші кошти у гарантію цього репараційного кредиту. Як це буде відбуватися – наразі невідомо.

Але принаймні Урсула фон дер Ляєн ще декілька тижнів тому говорила, що юридично вже все готово. Просто треба запустити в дію. Але тоді був дзвінок від адміністрації Трампа і сказали, що не потрібно цього робити,

– підкреслив він.

Є країни, які готові виділяти досить великі кошти. Наприклад, Японія нещодавно різко відповіла на звинувачення щодо російських активів. Була інформація, що нібито вони проти цього. Однак заступник міністра фінансів з міжнародних питань Ацуші Мімура заявив, що країна підтримує українців.

Тому, найімовірніше, ми отримаємо ці кошти. Але тут питання залежатиме від перемовного процесу. Тому що все-таки є Трамп, який мріє отримати премію миру,

– припустив політичний експерт.

Трамп прагне отримати згоду України на угоду з росіянами. Зокрема, він може тиснути і на Євросоюз, будуть спроби посварити нашу державу з європейськими партнерами. Однак у будь-якому випадку для України все добре складеться.

Заморожені активи Росії: останні новини