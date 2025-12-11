Рішення було ухвалено, – експерт пояснив, що зупиняє виділення Україні заморожених активів Росії
- Єврокомісія веде переговори з партнерами по G7 щодо використання заморожених активів Росії для України.
- Проте США чинять тиск на затримку процесу, зауважив політичний експерт.
Єврокомісія продовжує переговори з партнерами по G7 щодо використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні. Найімовірніше, рішення таки буде прийняте на користь нашої держави.
Однак є моменти, які гальмують цей процес. Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький озвучив 24 Каналу думку, що президент США Дональд Трамп може тиснути як на Україну, так і на Європу.
"Наскільки мені відомо, то вони вже узгодили. У чому взагалі була проблема "репараційного кредиту" і виділення Україні фінансів? Це перемовний процес. Тому що росіяни дуже сильно проти цього. Звичайно, коли у них забирають кошти, вони можуть, як сказав Трамп, почати хвилюватися та припинити будь-яку співпрацю щодо переговорів", – сказав він.
Яким буде результат?
Андрій Городницький зазначив, що США вважають, що на цей період не потрібно віддавати Україні жодних коштів. Однак нашій державі повинні виділити ті чи інші кошти у гарантію цього репараційного кредиту. Як це буде відбуватися – наразі невідомо.
Але принаймні Урсула фон дер Ляєн ще декілька тижнів тому говорила, що юридично вже все готово. Просто треба запустити в дію. Але тоді був дзвінок від адміністрації Трампа і сказали, що не потрібно цього робити,
– підкреслив він.
Є країни, які готові виділяти досить великі кошти. Наприклад, Японія нещодавно різко відповіла на звинувачення щодо російських активів. Була інформація, що нібито вони проти цього. Однак заступник міністра фінансів з міжнародних питань Ацуші Мімура заявив, що країна підтримує українців.
Тому, найімовірніше, ми отримаємо ці кошти. Але тут питання залежатиме від перемовного процесу. Тому що все-таки є Трамп, який мріє отримати премію миру,
– припустив політичний експерт.
Трамп прагне отримати згоду України на угоду з росіянами. Зокрема, він може тиснути і на Євросоюз, будуть спроби посварити нашу державу з європейськими партнерами. Однак у будь-якому випадку для України все добре складеться.
Заморожені активи Росії: останні новини
Більшість європейських лідерів розглядають використання заморожених російських активів як найреальніший інструмент для довгострокової фінансової підтримки України. Однак Бельгія заблокувала цю ініціативу, відхиливши пропозицію Єврокомісії. Глава МЗС Бельгії Максим Прево заявив, що запропонований план не усуває ключових застережень Брюсселя щодо цього питання.
Країни G7 заявили про можливе використання активів Росії, але є нюанс. Там заявили, що діятимуть відповідно до своїх правових рамок.
Президент України Володимир Зеленський розкрив, чи є шанси на "репараційний кредит". Він наголосив, що Україна розраховує на ці гроші, на транші. Однак він не знає, чи зможе ЄС домовитися про" репараційний кредит", чи запропонує альтернативний варіант.