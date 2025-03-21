Премьер Бельгии считает, что конфискация российских активов может стать "актом войны"

Уже некоторое время продолжаются дискуссии по использованию российских замороженных активов. Премьер Бельгии высказался об этом.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер убежден, что конфискация почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов была бы "актом войны". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Техническая, а не политическая: МИД раскрыл детали следующей встречи Украины и США

Это не мир фантазий

По словам де Вевера, конфискация почти замороженных российских активов будет иметь "системные риски для всей финансовой мировой системы". Кроме этого, он заговорил о том, что это вызовет возмездие со стороны Москвы.

Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где, если вы забираете у кого-то 200 миллиардов евро, то это будет иметь последствия,

– подчеркнул он.

Кроме этого, политик призвал воздержаться от публичного представления замороженных активов России "как маленькой копилки Путина, которую можно просто разбить молотком". Он подчеркнул, что все не так просто.

Интересно, что именно в Бельгии хранится наибольшая доля замороженных активов России.