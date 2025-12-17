Укр Рус
Геополитика Европа Орбан направил письмо Путину относительно российских активов: что ответил диктатор
17 декабря, 12:58
3

Орбан направил письмо Путину относительно российских активов: что ответил диктатор

Полина Буянова
Основні тези
  • Виктор Орбан направил письмо Владимиру Путину, спрашивая о реакции России на возможное использование ЕС замороженных российских активов для Украины.
  • Орбан подчеркнул, что Венгрия против этого решения, считая его эскалационным, и заявил, что ЕС нарушил принцип "лояльного сотрудничества".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обращался с письмом к главе Кремля Владимиру Путину относительно возможной реакции Москвы на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mandiner.

Читайте также Сейм Латвии выделил Украине 5 миллионов евро в обход фонда, что блокирует Венгрия

Зачем Орбан обращался к Путину?

Виктор Орбан рассказал, что в письме к Путину он спросил, как именно Россия отреагирует, если ЕС примет решение направить замороженные российские средства на так называемый "репарационный заем" для Украины.

Впоследствии политик получил ответ от российского диктатора. В письме говорилось о том, что реакция России "будет сильной", однако позиция Венгрии по этому вопросу "будет принята во внимание".

Орбан также в очередной раз подчеркнул, что Венгрия выступает против использования замороженных российских активов, ведь считает такой шаг очередным этапом "эскалации".

На своей странице в соцсети Х венгерский премьер опубликовал сообщение, в котором он заявил, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" при обсуждении санкций. Политик добавил, что больше не считает этот принцип обязательным для своей страны.

Какова сейчас ситуация с российскими активами?

  • 12 декабря Европейский Союз согласился заморозить активы российского центрального банка, которые хранятся в ЕС, на неопределенный срок. Этот шаг устраняет риск того, что Венгрия или Словакия могут внезапно заблокировать продолжение, заставив ЕС вернуть средства России.
     

  • К тому же бессрочное замораживание активов должно помочь убедить Бельгию поддержать план ЕС использовать замороженные российские средства для предоставления Украине кредита объемом до 165 млрд евро.
     

  • Сейчас Бельгия хочет получить дополнительные гарантии от ЕС для использования российских замороженных активов. Власти страны заявляют, что любые попытки опровергнуть их беспокойство будут бессмысленными, а средства из депозитария Euroclear просто не будут высвобождены.