Орбан направил письмо Путину относительно российских активов: что ответил диктатор
- Виктор Орбан направил письмо Владимиру Путину, спрашивая о реакции России на возможное использование ЕС замороженных российских активов для Украины.
- Орбан подчеркнул, что Венгрия против этого решения, считая его эскалационным, и заявил, что ЕС нарушил принцип "лояльного сотрудничества".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обращался с письмом к главе Кремля Владимиру Путину относительно возможной реакции Москвы на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mandiner.
Зачем Орбан обращался к Путину?
Виктор Орбан рассказал, что в письме к Путину он спросил, как именно Россия отреагирует, если ЕС примет решение направить замороженные российские средства на так называемый "репарационный заем" для Украины.
Впоследствии политик получил ответ от российского диктатора. В письме говорилось о том, что реакция России "будет сильной", однако позиция Венгрии по этому вопросу "будет принята во внимание".
Орбан также в очередной раз подчеркнул, что Венгрия выступает против использования замороженных российских активов, ведь считает такой шаг очередным этапом "эскалации".
На своей странице в соцсети Х венгерский премьер опубликовал сообщение, в котором он заявил, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" при обсуждении санкций. Политик добавил, что больше не считает этот принцип обязательным для своей страны.
Какова сейчас ситуация с российскими активами?
12 декабря Европейский Союз согласился заморозить активы российского центрального банка, которые хранятся в ЕС, на неопределенный срок. Этот шаг устраняет риск того, что Венгрия или Словакия могут внезапно заблокировать продолжение, заставив ЕС вернуть средства России.
К тому же бессрочное замораживание активов должно помочь убедить Бельгию поддержать план ЕС использовать замороженные российские средства для предоставления Украине кредита объемом до 165 млрд евро.
Сейчас Бельгия хочет получить дополнительные гарантии от ЕС для использования российских замороженных активов. Власти страны заявляют, что любые попытки опровергнуть их беспокойство будут бессмысленными, а средства из депозитария Euroclear просто не будут высвобождены.