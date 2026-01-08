Меньше, чем думали: СМИ посчитали, сколько иностранных войск могут реально отправить в Украину

Европа собирается отправить в Украину военный контингент. Но приблизительные цифры колеблются и меняются в меньшую сторону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times.

Смотрите также Из декларации "коалиции решительных" исчезли обязательства США в случае повторного нападения России, – СМИ

Сколько западных военных могут отправить в Украину?

Сначала в рамках коалиции желающих говорилось о большем количестве солдат – около 64 тысяч, от Великобритании должно было быть 10 тысяч. Теперь же Соединенное Королевство и Франция рассматривают вариант направления в Украину до 15 тысяч военных.

Так произошло из-за текущих возможностей британской армии. Но реально страна может направить в Украину еще меньше людей – 7,5 тысячи солдат или даже меньше. Такую цифру приводят военные источники.

Но даже это количество является серьезной нагрузкой для Британии. Регулярная армия страны составляет 71 тысячу военных.

Сухопутные силы обещает отправить также Франция, ее подразделения дополнят общий контингент. Но сколько именно будет французских солдат, будет зависеть от итогов мирных переговоров.

Источники говорят, что даже показатель в 15 тысяч военных выглядит оптимистично. Формат миссии может меняться.

Пока в планах западных военных готовить украинскую армию и контролировать создание защищенных объектов для хранения оружия и военной техники, которые предназначены для поддержки обороны страны.

Интересно! Le Monde писали, что Лондон и Париж отправят сухопутные войска в Украину, а Анкара будет гарантировать безопасность на море. Об этом шла речь еще до того, как 6 января официально подписали декларацию о развертывании западных сил в Украине.

Что говорят в разных странах об отправке войск в Украину?