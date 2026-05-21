Несмотря на требование США: Верховный лидер Ирана запретил вывозить из страны обогащенный уран, – Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи приказал сохранить в стране запасы обогащенного урана, который приближен к уровню, необходимому для создания ядерного оружия. Он подписал соответствующую директиву.

Такая позиция Тегерана может стать серьезным препятствием для дальнейших переговоров с США, в частности относительно ядерной сделки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные иранские источники.

Какое решение принял Иран?

Израильские чиновники сообщили, что американский президент Дональд Трамп заверил Тель-Авив в том, что иранские запасы высокообогащенного урана будут вывезены из страны, что будет утверждено в любом мирном соглашении.

США, Израиль и другие западные государства неоднократно обвиняли Иран в попытках создать ядерное оружие, о чем свидетельствовали его стремление обогащать уран до 60%, что намного выше, чем нужно для гражданского использования.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что война не может быть завершенной, пока Иран не откажется от запасов обогащенного урана, программы баллистических ракет и не прекратит поддержку союзных формирований.

Тегеран давно отрицает подобные обвинения в свою сторону со стороны западных стран. Впрочем, по данным собеседников издания, Моджтаба Хаменеи принял директиву, которая предусматривает сохранение соответствующего урана в пределах страны.

По словам источников, высокопоставленные чиновники Ирана убеждены в том, что вывоз высокообогащенного урана с территории страны сделает государство более уязвимым к будущим потенциальным атакам со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Чем обеспокоен Тегеран?

Агентство напоминает, что сейчас между сторонами действует шаткое прекращение огня, однако большого прорыва в мирных усилиях достичь не удалось, поскольку переговоры при посредничестве Пакистана осложняют текущие обстоятельства.

Согласно обнародованной информации, США продолжает блокаду иранских портов, одновременно Тегеран продолжает контролировать Ормузский пролив, который является важным мировым маршрутом поставок нефти и природного газа.

Два высокопоставленных иранских источника заявили, что в Иране подозревают, что пауза в боевых действиях на самом деле является лишь тактическим обманом Вашингтона, направленным на создание ощущения безопасности перед возобновлением авиаударов.

Издание напоминает, что главный переговорщик Ирана Мохаммед Бакер Калибаф заявлял, что "очевидные и скрытые действия врага", то есть американской стороны, якобы свидетельствуют о том, что США готовят новые удары по территории страны.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США готовы продолжить атаки на Иран, если Тегеран не согласится на мирное соглашение, но отметил, что Вашингтон может подождать несколько дней для того, чтобы "получить правильные ответы".

Источники также рассказали, что стороны начали преуменьшать некоторые разногласия, однако серьезной проблемой остается ядерная программа Тегерана и его требование в признании права страны на дальнейшее обогащение урана.

Каковы намерения Ирана по урану?

Неоднократно иранские чиновники заявляли, что приоритетом Тегерана является обеспечение окончательного прекращения войны и надежных гарантий, которые будут предусматривать невозможность атак со стороны США и Израиля в будущем.

Reuters пишет, что Иран будет готов начать переговоры по ядерной программе только после предоставления вышеупомянутых гарантий. В то же время Тегеран придерживается неоднозначности в ядерном вопросе в течение десятилетий.

Ранее Иран заявлял о готовности отправить половину своих запасов урана, обогащенного до 60%. Впрочем, как рассказали источники издания, позиция страны изменилась после неоднократных угроз президента США Дональда Трампа.

Чиновники сообщили агентству, что доподлинно неизвестно, решит ли Дональд Трамп атаковать Иран и даст ли он Израилю одобрение на возобновление операций. В свою очередь Тегеран обещает мощный ответ в случае нападения.

Какие отношения между США и Ираном?

Недавно КСИР пригрозил США атаковать страны за пределами Ближнего Востока, в частности государств-союзников американской стороны, в случае повторных обстрелов страны. Зато переговоры между сторонами сейчас в тупике.

Незадолго до этого Пакистан передал США обновлённое предложение Ирану по завершению войны, однако американская сторона продолжает настаивать на сворачивании ядерной программы Ирана, который хочет компенсации за ущерб.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что в конце марта Саудовская Аравия нанесла серии неофициальных авиаударов по территории Ирана в ответ на атаки по объектам страны. Впрочем, цели этих атак официально не разглашали.