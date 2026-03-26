У нас есть большой, прекрасный океан, – Трамп заявил, что защита Европы от России не касается США
- Дональд Трамп заявил, что защита Европы от России, теоретически, не касается США, учитывая их географическую удаленность.
- Трамп считает ситуацию, где американские войска защищают Европу просто так, нелогичной и несправедливой.
Дональд Трамп выдал новое заявление относительно защиты Европы от России. Американский лидер заявил, что, теоретически, это не касается Соединенных Штатов Америки.
Об этом Дональд Трамп заявил на заседании кабинета министров США 26 марта.
Что сказал Трамп о защите Европы от России?
Дональд Трамп отметил, что американские войска находятся в Европе, чтобы защитить континент от России. Однако американский лидер подчеркнул, что, теоретически, это не касается США вообще.
Теоретически, это (защита Европы от России – 24 Канал) нас не касается. У нас есть океан – большой, прекрасный океан. Но мы там, чтобы защищать НАТО, чтобы защищать их (европейские страны) от России,
– заявил Трамп.
В то же время глава Белого дома отметил, что считает такую ситуацию нелогичной и несправедливой. Ведь европейские войска не защитят американские.
"Это смешно. Это не имеет смысла", – резюмировал президент США.
Почему Трамп внезапно набросился на европейские страны?
Дональд Трамп заявил, что разочарован НАТО, члены Альянса отказались участвовать в американской операции против Ирана. По словам президента США, его страна придет на помощь союзникам по НАТО, но они якобы никогда не придут на помощь американцам.
До этого Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за позицию по конфликту с Ираном, что эта война не "их". Президент США считает, что подобные заявления неуместны, и провел аналогию с политикой США по поддержке Украины.
Еще раньше Дональд Трамп назвал НАТО "трусами" за отказ присоединиться к военной операции США в Ормузском проливе. Президент США также раскритиковал Альянс за жалобы на высокие цены на нефть, обвиняя их в слабости.