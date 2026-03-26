У нас есть большой, прекрасный океан, – Трамп заявил, что защита Европы от России не касается США

Дональд Трамп выдал новое заявление относительно защиты Европы от России. Американский лидер заявил, что, теоретически, это не касается Соединенных Штатов Америки.

Об этом Дональд Трамп заявил на заседании кабинета министров США 26 марта.

Что сказал Трамп о защите Европы от России?

Дональд Трамп отметил, что американские войска находятся в Европе, чтобы защитить континент от России. Однако американский лидер подчеркнул, что, теоретически, это не касается США вообще.

Теоретически, это (защита Европы от России – 24 Канал) нас не касается. У нас есть океан – большой, прекрасный океан. Но мы там, чтобы защищать НАТО, чтобы защищать их (европейские страны) от России,

– заявил Трамп.

В то же время глава Белого дома отметил, что считает такую ситуацию нелогичной и несправедливой. Ведь европейские войска не защитят американские.

"Это смешно. Это не имеет смысла", – резюмировал президент США.

