В четверг, 18 сентября, Дональд Трамп сделал новое заявление относительно "ситуации с Россией". Американский президент надеется на "хорошие новости" в ближайшее время.

Он также назвал условие, при котором Владимир Путин будет вынужден закончить войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию лидера США и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Какое заявление сделал Трамп 18 сентября?

Трамп считает, что именно падение цен на нефть заставит Кремль прекратить войну. Американский лидер в очередной раз упрекнул европейские страны, что покупают российское сырье.

Это несправедливо по отношению к США,

– подытожил он.

Также политик вспомнил введенные для Индии и Китая пошлины.

К слову, во время пресс-конференции Трамп рассказал, что считал войну в Украине легкой для решения, однако именно из-за отношений с Путиным это оказалось сложнее. "Он меня действительно подвел... Посмотрим, чем это закончится", – сказал президент США.

