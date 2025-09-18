У четвер, 18 вересня, Дональд Трамп зробив нову заяву щодо "ситуації з Росією". Американський президент сподівається на "гарні новини" найближчим часом.

Він також назвав умову, за якої Володимир Путін буде вимушений закінчити війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію лідера США та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Яку заяву зробив Трамп 18 вересня?

Трамп вважає, що саме падіння цін на нафту змусить Кремль припинити війну. Американський лідер укотре дорікнув європейським країнам, що купують російську сировину.

Це несправедливо щодо США,

– підсумував він.

Також політик пригадав введені для Індії та Китаю мита.

До слова, під час пресконференції Трамп розповів, що вважав війну в Україні найлегшою для розв'язання, однак саме через відносини з Путіним це виявилося складнішим. "Він мене справді підвів... Побачимо, чим це закінчиться", – сказав президент США.

Що змусить Путіна зупинитися: думка експертів