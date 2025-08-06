Президент Дональд Трамп подтвердил, что завтра состоится встреча с Россией. Решение по санкциям против России будет принято по итогам встречи Виткоффа в Москве.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что заявил Трамп?

Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что в среду состоится "встреча с Россией".

У нас завтра встреча с Россией. Мы посмотрим, что произойдет,

– сказал Трамп.

"Война в Украине это та, которую я пытаюсь остановить. Это та, над которой мы работаем наиболее интенсивно. Другие я остановил за считанные дни, почти все, включая Индию и Пакистан, и я мог бы пройтись по всему списку, но вы знаете этот список так же хорошо, как и я", – сказал он.

По словам Трампа, решение по санкциям против России и ее торговых партнеров будет принято по итогам встречи Уиткоффа в Москве.

К слову, российские каналы уже сообщили, что самолет со спецпредставителем Трампа направляется в Москву и на завтра у Виткоффа запланированы встречи с руководством России.