Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибудет вскоре прибудет в Украину. Его визит запланирован на субботу, 23 августа.

Соответствующую информацию сообщил журналист агентства Reuters Грэм Слеттери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию в соцсети Х.

Что известно о возможном предстоящем визите Келлога?

Журналист вышеупомянутого агентства со ссылкой на собственные источники сообщил, что Кит Келлогг завтра отправляется в Киев для участия в молитвенном завтраке, и церемониях по случаю Дня Независимости, который пройдет 24 августа.

Он также обсудит с лидерами дипломатическую суету этой недели. Это происходит на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности,

– говорится в сообщении.

Отметим, что активные обсуждения относительно предоставления гарантий безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения с Россией начались именно после встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне.

Добавим также, что Кита Келлога не было на недавней встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже. Вероятно, это связано с тем, что российская сторона воспринимает его как политика, симпатизирующего Украине.

Какие детали известны о его предыдущих визитах?