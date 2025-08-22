Спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде невдовзі прибуде в Україну. Його візит запланований на суботу, 23 серпня.

Відповідну інформацію повідомив журналіст агентства Reuters Грем Слеттері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію у соцмережі Х.

Що відомо про можливий майбутній візит Келлога?

Журналіст вищезгаданого агентства із посиланням на власні джерела повідомив, що Кіт Келлогг завтра вирушає до Києва для участі в молитовному сніданку, і церемоніях з нагоди Дня Незалежності, який пройде 24 серпня.

Він також обговорить з лідерами дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки,

– ідеться у повідомленні.

Зазначимо, що активні обговорення стосовно надання гарантій безпеки Києву у разі укладення мирної угоди з Росією розпочалися саме після зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського і європейських лідерів у Вашингтоні.

Додамо також, що Кіта Келлога не було на нещодавній зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі. Ймовірно, це пов'язано з тим, що російська сторона сприймає його як політика, що симпатизує Україні.

Які деталі відомі про його попередні візити?