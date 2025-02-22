Келлог розповів, що, окрім зустрічей з офіційними особами, він також відвідав Ірпінський військовий госпіталь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіта Келлога.

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Що відомо про візит спецпредставника США до госпіталю

За словами Келлога, 21 лютого він відвідав військовий госпіталь в Ірпені. Спецпредставник Сполучених Штатів каже, що зробив це для того, щоб відвідати поранених бійців та військових з ампутованими кінцівками.

Ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися,

– пояснює свою позицію Келлог після відвідин госпіталю.

Зазначимо, що під час свого триденного візиту до України спецпредставник США також зустрівся з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, Головнокомандувачем Збройних Сил Олександром Сирським та керівниками розвідок.

Окрім цього, він провів зустріч з українським главою держави Володимиром Зеленським. Після неї президент Зеленський заявив, що зустріч з Келлогом "відновлює надію".