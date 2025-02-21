Варто розуміти, що після зустрічей у Києві Келлог про все розповість президенту США. Як зауважив 24 Каналу політолог-міжнародник Максим Ялі, спецпредставника відправили в Україну не просто так.

До теми Відважний лідер, – спецпредставник Трампа зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Чи впливає Келлог на рішення Трампа

Американський лідер відправив Келлога для проведення переговорів. Його функція полягала не у відвернені уваги, а в тому, щоб здобути потрібну інформацію.

Він заявив, що його функція у комунікації з українською стороною та європейськими державами. А потім відповідно у донесенні цієї позиції до Трампа. Інша річ, і це визнав сам Келлог, що остаточне рішення ухвалює особисто Трамп,

– підкреслив Максим Ялі.

З огляду на це спецпредставнику навряд чи вдасться серйозно вплинути на позицію президента США. Це стосується і всіх інших членів команди. Ми бачимо, що вони тільки підсилюють слова Трампа й одностайно підтримують його. Озвучують свої заяви тільки після нього.

Найголовніший принцип, за яким підбирали людей у команду, – це принцип особистої лояльності. Тому все, що вирішить Трамп – його оточення підтримає. Ніхто навіть з найближчих членів команди не висловлюється всупереч тому, що говорить лідер США.

Є сенатори, конгресмени й для нас це вкрай важливо. Добре, що в Республіканській партії є серйозне крило, представники якого підтримують українську позицію і не бояться висловлюватися проти,

– наголосив політолог-міжнародник.

Залишається сподіватися, що Трамп прислухається до думки однопартійців і змінить свою різку риторику.

Нагадаємо, після порції критики Володимира Зеленського, Трамп знову заявив, що "Росія могла б захопити всю Україну" та похвалив Путіна за те, що він готовий укласти угоду. Натомість присутність Зеленського на переговорах Трамп назвав "не такою вже важливою".