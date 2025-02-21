Стоит понимать, что после встреч в Киеве Келлог обо всем расскажет президенту США. Как отметил 24 Каналу политолог-международник Максим Яли, спецпредставителя отправили в Украину не просто так.

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Влияет ли Кэллог на решение Трампа

Американский лидер отправил Келлога для проведения переговоров. Его функция заключалась не в отвлечении внимания, а в том, чтобы получить нужную информацию.

Он заявил, что его функция в коммуникации с украинской стороной и европейскими государствами. А потом соответственно в донесении этой позиции до Трампа. Другое дело, и это признал сам Келлог, что окончательное решение принимает лично Трамп,

– подчеркнул Максим Яли.

Учитывая это спецпредставителю вряд ли удастся серьезно повлиять на позицию президента США. Это касается и всех остальных членов команды. Мы видим, что они только усиливают слова Трампа и единодушно поддерживают его. Озвучивают свои заявления только после него.

Самый главный принцип, по которому подбирали людей в команду, – это принцип личной лояльности. Поэтому все, что решит Трамп – его окружение поддержит. Никто даже из ближайших членов команды не высказывается вопреки тому, что говорит лидер США.

Есть сенаторы, конгрессмены и для нас это крайне важно. Хорошо, что в Республиканской партии есть серьезное крыло, представители которого поддерживают украинскую позицию и не боятся высказываться против,

– подчеркнул политолог-международник.

Остается надеяться, что Трамп прислушается к мнению однопартийцев и изменит свою резкую риторику.

Напомним, после порции критики Владимира Зеленского, Трамп снова заявил, что "Россия могла бы захватить всю Украину" и похвалил Путина за то, что он готов заключить соглашение. Зато присутствие Зеленского на переговорах Трамп назвал "не столь важным".