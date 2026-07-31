Зеленский попросил Трампа об услуге от Илона Маска: что предложил президент

В ходе последних переговоров в Белом доме президент Зеленский изложил план, с помощью которого его Украина сможет пережить еще одну зиму войны с Россией. Чтобы этот план сработал, глава государства попросил президента Трампа оказать большую услугу от Илона Маска.

Однако, по словам двух чиновников, знакомых с ходом беседы, американский лидер уклонился от принятия обязательств, что поставило под сомнение будущее плана. В The Atlantic рассказали, о чем именно шла речь.

Что предложил Зеленский Трампу?

Благодаря новому предложению Зеленского США удалось бы обойти вопрос о предоставлении Украине перехватчиков типа Patriot.

Взамен украинская армия смогла бы расширить использование сети спутниковой связи Starlink, которую контролирует Маск.

Зеленский попросил Трампа получить разрешение на использование Starlink для управления ударами беспилотников на территории России.

До сих пор Маск разрешал использовать эти системы только на украинской территории, а вот использование на территории России ограничил.

Сейчас Украина для дальних ударов использует менее надежные методы наведения, включая бортовые компьютеры с навигационными инструментами на базе искусственного интеллекта. Это оружие оказалось эффективным для поражения больших объектов инфраструктуры в России, таких как нефтеперерабатывающие заводы и склады.

Но Starlink нужен для поражения гораздо более мелких и мобильных целей, особенно батарей баллистических ракет. Это может быть более быстрым и дешевым способом отражать атаки России.

Зеленский попросил Трампа встретиться с Маском, чтобы обсудить свой план. Но миллиардер отказался от приглашения.

Сам Трамп заявил, что рассмотрит эти запросы, но не уточнил, удовлетворит ли их в конечном итоге.

Один из чиновников отметил, что его окончательное решение, вероятно, в значительной степени будет зависеть от того, считает ли он, что это может помочь ускорить завершение конфликта. Если да – он может поддержать это, если нет – откажется.

А вот Маск ранее не поддерживал использование Starlink в военных целях. Ведь эта спутниковая связь была создана для того, чтобы люди могли смотреть фильмы, отдыхать, пользоваться интернетом для обучения и заниматься другими мирными делами.

Но впоследствии компания создала отдельную сеть, известную как Starshield, для использования в сфере обороны и национальной безопасности. Во время переговоров с Трампом Зеленский предположил, что если Маск откажется разрешить использование Starlink для нанесения ударов по России, Пентагон может предоставить Украине доступ к сети Starshield с той же целью.

Но Starshield может не так хорошо работать в Украине. Он дороже и сложнее.

К слову, Маск рассказал, как Starlink попал к россиянам. По его словам, они заказывали терминалы через Украину, а затем контрабандой переправляли в зону боевых действий, где находились их войска.

Миллиардер признал, что оккупанты использовали эти терминалы для того, чтобы атаковать Украину дронами.