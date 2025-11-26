Встретится ли Зеленский и Трамп на этой неделе: политолог отметил важный нюанс

Вопрос поездки Владимира Зеленского в США пока остается открытым, а окончательного согласия со стороны Вашингтона нет. После утечки так называемого мирного плана и изменения графика переговоров даты возможных встреч теперь пересматривают.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что решение о визите украинского президента до сих пор является предметом переговоров. Он пояснил, что параллельно обсуждаются контакты Зеленского с европейскими лидерами, а возможные встречи с Дональдом Трампом привязывают к дальнейшему продвижению мирного плана.

Согласован ли визит Зеленского в США?

Вопрос возможной поездки Владимира Зеленского в Вашингтон все еще находится на этапе обсуждения. В Киеве и Вашингтоне нет окончательной позиции относительно даты, а распространенные заявления о якобы отказе украинской стороны не подтверждаются официально. Ситуацию осложняют различные версии в медиа и отсутствие согласованного решения.

Пока нет согласия со стороны США, и этот вопрос остается в работе,

– объяснил политолог.

Европейские лидеры параллельно проводят собственные консультации относительно американского мирного плана и возможных шагов на следующей неделе. Обсуждается координация позиций и даже потенциальная личная встреча с Зеленским, если графики позволят.

График переговоров изменился после утечки плана

После появления в медиа несогласованного варианта мирного плана предыдущий график консультаций фактически обнулили. США больше не настаивают на быстром принятии документа ко Дню благодарения, а работу над текстом перезапустили. В Женеве отдельно выяснили обстоятельства утечки и согласовали, что процесс нуждается в пересмотре.

График меняется, и все отложено, потому что сейчас согласовывают существенно скорректированный план,

– отметил Фесенко.

Обновленная позиция Вашингтона влияет на все дальнейшие шаги. В США сейчас готовят корректируемый текст, который должны обсуждать с российской стороной. Именно это будет определять и сроки возможной поездки Зеленского, и темп следующих переговоров.

Как Европа вписывается в переговорный процесс?

Европейские лидеры остаются активными участниками консультаций, хотя не все этапы проходят при их участии. Часть встреч в Женеве состоялась отдельно между делегациями США и Украины, однако европейцы на определенных фазах также участвовали и влияли на отдельные пункты. Сейчас в ЕС обсуждают возможность скоординированной позиции перед дальнейшими переговорами.

Европейцы тоже участвовали на одном из этапов переговоров и повлияли на отдельные пункты,

– пояснил политолог.

Сейчас в Брюсселе анализируют, как двигаться дальше. Лидеры стран ЕС могут вернуться к идее коллективного визита в Вашингтон. Параллельно они согласовывают общий подход к мирному плану, чтобы усилить свое влияние на переговоры.

Следующий этап переговоров

После возвращения делегаций из Женевы США и Украина готовят оценку проведенных консультаций и определяют дальнейший маршрут переговоров. В Вашингтоне рассматривают возможность нового раунда в начале декабря, в частности с привлечением Дрисколла, а также Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера. Именно после этих встреч станет понятно, будет ли двигаться процесс в сторону согласования рамочного документа.

Сейчас все предмет переговоров: и возможный визит Зеленского, и даты новых встреч,

– отметил Фесенко.

Вероятные дальнейшие переговоры с Россией будут формироваться уже на основе скорректированного плана. Параллельно Украина консультируется с европейскими партнерами, которые стремятся согласовать общую позицию. Все эти шаги создают несколько взаимосвязанных треков, которые будут определять развитие процесса в ближайшее время.

