Чи зустрінеться Зеленський і Трамп цього тижня: політолог зауважив важливий нюанс

Питання поїздки Володимира Зеленського до США поки залишається відкритим, а остаточної згоди з боку Вашингтона немає. Після витоку так званого мирного плану та зміни графіка переговорів дати можливих зустрічей тепер переглядають.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що рішення щодо візиту українського президента досі є предметом переговорів. Він пояснив, що паралельно обговорюються контакти Зеленського з європейськими лідерами, а можливі зустрічі з Дональдом Трампом прив'язують до подальшого просування мирного плану.

Чи узгоджено візит Зеленського до США?

Питання можливої поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона все ще перебуває на етапі обговорення. У Києві й Вашингтоні немає остаточної позиції щодо дати, а поширені заяви про нібито відмову української сторони не підтверджуються офіційно. Ситуацію ускладнюють різні версії в медіа та відсутність узгодженого рішення.

Поки що немає згоди з боку США, і це питання залишається в роботі,

– пояснив політолог.

Європейські лідери паралельно проводять власні консультації щодо американського мирного плану та можливих кроків наступного тижня. Обговорюється координація позицій і навіть потенційна особиста зустріч із Зеленським, якщо графіки дозволять.

Графік переговорів змінився після витоку плану

Після появи в медіа неузгодженого варіанту мирного плану попередній графік консультацій фактично обнулили. США більше не наполягають на швидкому ухваленні документа до Дня подяки, а роботу над текстом перезапустили. У Женеві окремо з'ясували обставини витоку і погодили, що процес потребує перегляду.

Графік змінюється, і все відкладено, тому що зараз узгоджують суттєво скоригований план,

– зауважив Фесенко.

Оновлена позиція Вашингтона впливає на всі подальші кроки. У США зараз готують коригований текст, який мають обговорювати з російською стороною. Саме це визначатиме і строки можливої поїздки Зеленського, і темп наступних переговорів.

Як Європа вписується у переговорний процес?

Європейські лідери залишаються активними учасниками консультацій, хоча не всі етапи проходять за їхньої участі. Частина зустрічей у Женеві відбулася окремо між делегаціями США та України, однак європейці на певних фазах також долучалися й впливали на окремі пункти. Нині в ЄС обговорюють можливість скоординованої позиції перед подальшими переговорами.

Європейці теж брали участь на одному з етапів переговорів і вплинули на окремі пункти,

– пояснив політолог.

Зараз у Брюсселі аналізують, як рухатися далі. Лідери країн ЄС можуть повернутися до ідеї колективного візиту до Вашингтона. Паралельно вони узгоджують спільний підхід до мирного плану, щоб посилити свій вплив на переговори.

Наступний етап переговорів

Після повернення делегацій із Женеви США та Україна готують оцінку проведених консультацій і визначають подальший маршрут перемовин. У Вашингтоні розглядають можливість нового раунду на початку грудня, зокрема із залученням Дрісколла, а також Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера. Саме після цих зустрічей стане зрозуміло, чи рухатиметься процес у бік погодження рамкового документа.

Зараз усе предмет переговорів: і можливий візит Зеленського, і дати нових зустрічей,

– зазначив Фесенко.

Ймовірні подальші переговори з Росією будуть формуватися вже на основі скоригованого плану. Паралельно Україна консультується з європейськими партнерами, які прагнуть узгодити спільну позицію. Усі ці кроки створюють кілька взаємопов'язаних треків, які визначатимуть розвиток процесу найближчим часом.

