Однак держсекретар США Марко Рубіо спростував цю інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.
Дивіться також Кожен має щось взяти й щось віддати, – Трамп пояснив ситуацію у переговорах щодо війни в Україні
Що сказав Рубіо про "неминучу поразку" України?
За словами джерел NBC News, Ден Дрісколл сказав українським колегам, що росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак. Він попередив їх, що Росія здатна вести бойові дії нескінченно.
На думку міністра армії США, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще слабшому становищі. Однак Рубіо назвав матеріал NBC News фейком.
Ця історія – лише черговий приклад із довгої серії повністю фейкових новин про розбіжності в адміністрації Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують,
– написав він.
Мирний план США щодо України: останні новини
23 листопада у Женеві відбулися переговори між США, Україною та Європою. Київ та європейські союзники запропонували свої правки до американського мирного плану.
Тоді США та Україна узгодили більшість пунктів мирного плану. Однак три ключові питання залишаються спірними, зокрема передача частини українських територій Росії, обмеження чисельності армії до 600 тисяч та відмова України від прагнення стати членом НАТО.
За даними ЗМІ, 25 листопада в Абу-Дабі пройшла зустріч делегацій США та Росії, на якій також обговорювали мирний план. Після цього Дональд Трамп доручив Стіву Віткоффу їхати до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, а міністра армії Дена Дрісколла відправив на зустріч з українською стороною.