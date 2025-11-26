Однак держсекретар США Марко Рубіо спростував цю інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.

Дивіться також Кожен має щось взяти й щось віддати, – Трамп пояснив ситуацію у переговорах щодо війни в Україні

Що сказав Рубіо про "неминучу поразку" України?

За словами джерел NBC News, Ден Дрісколл сказав українським колегам, що росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак. Він попередив їх, що Росія здатна вести бойові дії нескінченно.

На думку міністра армії США, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще слабшому становищі. Однак Рубіо назвав матеріал NBC News фейком.

Ця історія – лише черговий приклад із довгої серії повністю фейкових новин про розбіжності в адміністрації Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують,

– написав він.

Мирний план США щодо України: останні новини