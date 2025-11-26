Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.
Что сказал Рубио о "неизбежном поражении" Украины?
По словам источников NBC News, Дэн Дрисколл сказал украинским коллегам, что россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак. Он предупредил их, что Россия способна вести боевые действия бесконечно.
По мнению министра армии США, со временем ситуация в Украине будет только ухудшаться, поэтому договориться о мирном урегулировании лучше сейчас, чем оказаться в будущем в еще более слабом положении. Однако Рубио назвал материал NBC News фейком.
Эта история – лишь очередной пример из длинной серии полностью фейковых новостей о разногласиях в администрации Трампа относительно того, как закончить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально придумывают,
– написал он.
Мирный план США по Украине: последние новости
23 ноября в Женеве состоялись переговоры между США, Украиной и Европой. Киев и европейские союзники предложили свои правки к американскому мирному плану.
Тогда США и Украина согласовали большинство пунктов мирного плана. Однако три ключевых вопроса остаются спорными, в частности передача части украинских территорий России, ограничение численности армии до 600 тысяч и отказ Украины от стремления стать членом НАТО.
По данным СМИ, 25 ноября в Абу-Даби прошла встреча делегаций США и России, на которой также обсуждали мирный план. После этого Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу ехать в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, а министра армии Дэна Дрисколла отправил на встречу с украинской стороной.