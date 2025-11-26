Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

Что сказал Рубио о "неизбежном поражении" Украины?

По словам источников NBC News, Дэн Дрисколл сказал украинским коллегам, что россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак. Он предупредил их, что Россия способна вести боевые действия бесконечно.

По мнению министра армии США, со временем ситуация в Украине будет только ухудшаться, поэтому договориться о мирном урегулировании лучше сейчас, чем оказаться в будущем в еще более слабом положении. Однако Рубио назвал материал NBC News фейком.

Эта история – лишь очередной пример из длинной серии полностью фейковых новостей о разногласиях в администрации Трампа относительно того, как закончить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально придумывают,

– написал он.

