Попытка защиты от Путина: в WSJ рассказали, как Киев ищет богатых союзников на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский совершил ряд дипломатических визитов в страны Персидского залива и подписал оборонные соглашения, использующие инновационный военный потенциал Украины.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Там отмечают, что Киев пытается привлечь арабские страны к восстановлению Украины, сдерживанию агрессора и сотрудничеству по преодолению энергетических трудностей.

Как Украина ищет партнеров на Ближнем Востоке?

Киев хочет убедить богатые страны Персидского залива в том, что они имеют общие угрозы. Речь, частности, о сотрудничестве Тегерана с Москвой. Украина же может стать для них надежным союзником, учитывая военный опыт в противостоянии России.

Заметим! Государства Персидского залива после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году преимущественно сохраняли нейтральную позицию.

Несмотря на то что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия участвовали в дипломатических инициативах и способствовали обменам пленными, большинство арабских государств до сих пор избегает санкций или политической изоляции России.

Сейчас из-за сокращения военной поддержки со стороны США и смещения глобального внимания на конфликт с Ираном Украина вынуждена активнее искать новых партнеров.

Российские беспилотники, которые атакуют украинские города, являются усовершенствованными версиями иранских "Шахедов". Подобные аппараты Иран недавно применял против государств Персидского залива в ответ на удары США и Израиля.

Именно эта общая угроза, вместе с наработками Украины в сфере ПВО, открывает для Киева возможность помочь арабским странам, которые сталкиваются с дефицитом дорогих средств перехвата и ищут более эффективные решения.

Как Украина может помочь на Ближнем Востоке и что хочет получить взамен?

Иранские атаки выявили слабые места систем противовоздушной обороны региона. Так, страны не имели доступных инструментов борьбы с дронами без использования дорогих ракет или авиации.

Украина же столкнулась с этой проблемой еще раньше и создала многоуровневую систему защиты, сочетающую мобильные группы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики.

Кстати, так называемая малая ПВО в течение февраля 2026 года сбила более 10 тысяч вражеских беспилотников самолетного типа. Среди сбитых БПЛА такие модели, как "Гербера", "Герань", "Шахед", Zala, Supercam и другие.

Уже через неделю после атак Ирана 11 государств обратились в Киев с просьбой поделиться этим опытом. Президент Владимир Зеленский сообщил, что партнеры заинтересованы в украинских технологиях, обучении и системах РЭБ.

Зато Киев стремится углубить сотрудничество со странами Залива в четырех ключевых направлениях:

получить политическую поддержку;

способствовать введению санкций против России и Ирана;

усилить партнерство в сфере безопасности;

привлечь инвестиции в восстановление.

Какие итоги визита Зеленского на Ближний Восток?