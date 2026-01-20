"Он – молодец": политтехнолог объяснил, почему Зеленский отказался от поездки в Давос

На фоне нового обострения в отношениях между США и Европой в Давосе должны были обсуждать гарантии безопасности для Украины. Однако Владимир Зеленский заявил, что его поездка под вопросом, и объяснил это тем, что приоритетом остаются война и внутренние потребности страны.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, почему отказ Зеленского лететь в Давос выглядел взвешенным шагом. Он также рассказал, как этот жест, по его мнению, меняет тон разговора с Дональдом Трампом и перекладывает часть давления на европейских партнеров.

Почему Зеленский отказался лететь в Давос?

Шейтельман объяснил, что поездка Зеленского в Давос имела смысл только при условии предметного разговора с Трампом, а не формального присутствия на площадке. По его мнению, в нынешней ситуации украинскому президенту не нужно ехать туда, чтобы ждать встречи без гарантии результата, тем более когда на повестке дня в Украине остаются обстрелы, энергетика, вода, газ, усиление ПВО и потребности фронта.

Зеленский вообще молодцом выступил, потому что что ему надо было делать, ехать и сидеть в очереди к Трампу, а вдруг примут?

– сказал Шейтельман.

Он отметил, что вместо разговора о гарантиях безопасности для Украины в фокусе оказались вопросы вокруг Гренландии и новые раздражители в отношениях союзников, из-за которых предыдущие договоренности фактически "переписались" и потеряли смысл.

Цель этой встречи была гарантия безопасности Украины, а теперь все это перечеркнуто Гренландией,

– подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что отказ от поездки выглядел как сигнал: если есть серьезная тема и конкретные решения, тогда разговор возможен, но не ради протокольных фото. Зеленский фактически поставил условие, что готов ехать только тогда, когда есть о чем говорить.

Конфликт Европа – США и какую роль в нем видят для Украины

Нынешнее обострение между Европой и США разгорается без прямой привязки к Украине, и Киеву не нужно становиться главным участником этого спора. Украина не имеет ресурсов для экономического противостояния с Вашингтоном и не может давить на США так, как это способны делать европейцы через крупные финансовые инструменты.

У нас нет американских бондов на 10 триллионов. Если мы введем тарифы на американскую продукцию, то это мы же будем платить за Patriot, а это нет никакого смысла,

– заметил Шейтельман.

В такой ситуации логичнее держать сдержанную позицию: выражать солидарность с партнерами, но не лезть в конфликт как ключевая сторона. Вместо этого важно сосредоточиться на своих приоритетах и ждать, какой будет развязка диалога Европы с Трампом, потому что от этого будут зависеть и дальнейшие решения по Украине.

