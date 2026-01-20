"Он – молодец": политтехнолог объяснил, почему Зеленский отказался от поездки в Давос
- Владимир Зеленский решил не ехать в Давос из-за отсутствия предметного разговора и важности внутренних потребностей страны.
- Политтехнолог отметил, что отказ Зеленского является сигналом для серьезных тем и конкретных результатов, а не участия "для галочки".
На фоне нового обострения в отношениях между США и Европой в Давосе должны были обсуждать гарантии безопасности для Украины. Однако Владимир Зеленский заявил, что его поездка под вопросом, и объяснил это тем, что приоритетом остаются война и внутренние потребности страны.
Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, почему отказ Зеленского лететь в Давос выглядел взвешенным шагом. Он также рассказал, как этот жест, по его мнению, меняет тон разговора с Дональдом Трампом и перекладывает часть давления на европейских партнеров.
Почему Зеленский отказался лететь в Давос?
Шейтельман объяснил, что поездка Зеленского в Давос имела смысл только при условии предметного разговора с Трампом, а не формального присутствия на площадке. По его мнению, в нынешней ситуации украинскому президенту не нужно ехать туда, чтобы ждать встречи без гарантии результата, тем более когда на повестке дня в Украине остаются обстрелы, энергетика, вода, газ, усиление ПВО и потребности фронта.
Зеленский вообще молодцом выступил, потому что что ему надо было делать, ехать и сидеть в очереди к Трампу, а вдруг примут?
– сказал Шейтельман.
Он отметил, что вместо разговора о гарантиях безопасности для Украины в фокусе оказались вопросы вокруг Гренландии и новые раздражители в отношениях союзников, из-за которых предыдущие договоренности фактически "переписались" и потеряли смысл.
Цель этой встречи была гарантия безопасности Украины, а теперь все это перечеркнуто Гренландией,
– подчеркнул политтехнолог.
Он добавил, что отказ от поездки выглядел как сигнал: если есть серьезная тема и конкретные решения, тогда разговор возможен, но не ради протокольных фото. Зеленский фактически поставил условие, что готов ехать только тогда, когда есть о чем говорить.
Конфликт Европа – США и какую роль в нем видят для Украины
Нынешнее обострение между Европой и США разгорается без прямой привязки к Украине, и Киеву не нужно становиться главным участником этого спора. Украина не имеет ресурсов для экономического противостояния с Вашингтоном и не может давить на США так, как это способны делать европейцы через крупные финансовые инструменты.
У нас нет американских бондов на 10 триллионов. Если мы введем тарифы на американскую продукцию, то это мы же будем платить за Patriot, а это нет никакого смысла,
– заметил Шейтельман.
В такой ситуации логичнее держать сдержанную позицию: выражать солидарность с партнерами, но не лезть в конфликт как ключевая сторона. Вместо этого важно сосредоточиться на своих приоритетах и ждать, какой будет развязка диалога Европы с Трампом, потому что от этого будут зависеть и дальнейшие решения по Украине.
Что известно о ходе форума в Давосе и переговорном контексте?
- В Давосе стартовал Всемирный экономический форум, в котором принимает участие украинская делегация. В то же время приезд Владимира Зеленского остается неподтвержденным. По словам представителей украинской стороны, вопрос восстановления Украины присутствует в повестке дня, однако не является центральным, поскольку дискуссии сосредоточены вокруг ситуации вокруг Гренландии и единства НАТО.
- В кулуарах форума обсуждают отсутствие конкретных решений по соглашению о восстановлении Украины на сумму около 800 миллиардов долларов. Украинская сторона продолжает работу на уровне парламентских и межправительственных контактов с США и Европой, а также участвует в дискуссиях о возможных форматах гарантий безопасности. В то же время европейские партнеры все чаще связывают собственную безопасность с безопасностью Украины.
- На форуме звучат заявления западных лидеров об обострении глобальной нестабильности, торговые риски и необходимость защиты международного права. Страны Запада публично поддерживают Данию на фоне дискуссий по Гренландии. Также в медиа появлялась информация о возможном присутствии представителя России Кирилла Дмитриева, однако официального подтверждения этому нет.