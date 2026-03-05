Предложение Украины странам Персидского залива по дронам имеет реальный вес, – Forbes
- Украина предложила странам Персидского залива помощь в борьбе с дронами в обмен на прекращение огня со стороны России.
- Украинский опыт борьбы с дронами в условиях ограниченных ресурсов может помочь США и их партнерам в Персидском заливе найти экономически эффективное решение.
Украина готова поделиться собственным опытом борьбы с дронами-камикадзе на Ближнем Востоке, но с условием. Зеленский предложил помощь в обмен на прекращение огня.
Об этом сообщает Forbes.
Что предлагает Украина?
Президент Владимир Зеленский предложил направить украинских специалистов по перехвату "Шахедов" в страны Персидского залива. В то же время Киев ожидает, что региональные лидеры повлияют на Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня минимум на две недели, а возможно – и дольше.
Эта инициатива прозвучала вскоре после атак иранских дронов по Дубаю и американских военных объектах в Ираке, Бахрейне, Кувейте и Катаре. На этом фоне вопрос эффективного и одновременно недорогого противодействия беспилотникам стал для региона особенно чувствительным.
Почему Украина эффективнее США?
Бывший офицер 47-й механизированной бригады Николай Мельник отмечает: главный вызов для армии США – не просто наличие у противника таких средств поражения, а их низкая стоимость при высокой результативности. Именно эта "экономика войны" сегодня заставляет пересматривать подходы к ПВО.
По данным издания, в апреле 2025 года йеменские хуситы сбили семь американских беспилотников MQ-9 Reaper менее чем за полтора месяца. Совокупные потери превысили 200 миллионов долларов. Во время слушаний в Конгрессе генерал армии США Брайан П. Фентон заметил, что противники применяют аппараты стоимостью около 10 тысяч долларов, тогда как для их уничтожения используются ракеты за 2 миллиона. Такой дисбаланс затрат фактически играет в пользу атакующей стороны.
Подобная проблема стоит и перед европейскими членами НАТО. Когда российские "Шахеды" осенью прошлого года нарушили воздушное пространство Польши, глава МИД Радослав Сикорский прямо заявил, что применять истребители F-35 с ракетами Sidewinder против дешевых дронов – финансово невыгодно и тактически нелогично.
Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что на Ближнем Востоке американцы безупречно перехватывают иранские ракеты. Но проблема в том, что ракета за 3 миллиона долларов перехватывает дешевую иранскую баллистику.
На этом фоне украинский опыт выглядит уникальным. С начала полномасштабного вторжения России Украина отражает массированные атаки дронов в условиях ограниченных запасов средств ПВО, в частности дефицитных ракет к комплексам Patriot. Это заставило искать нестандартные решения и строить многоуровневую оборону с опорой на мобильные группы, радиоэлектронную борьбу и недорогие перехватчики.
По информации Forbes, в 2025 году украинские силы уничтожили российские системы противовоздушной обороны на сумму около 4 миллиардов долларов, причем значительную часть – с помощью дешевых беспилотников. Фактически Москва уже не успевает компенсировать потери зенитных ракет на фоне активных украинских атак по военной и энергетической инфраструктуре.
После начала применения "Шахедов" в 2022 году Украина, по разным оценкам, отследила и обезвредила около 57 тысяч таких аппаратов. В феврале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские дроны-перехватчики уничтожили более 70% беспилотников над Киевской областью. За месяц было совершено около 6300 вылетов и ликвидировано более 1500 вражеских целей.
Среди новых разработок – беспилотник "Осьминог", стоимость которого составляет примерно 3 тысячи долларов. Лицензии на его серийное производство получили 16 украинских компаний, а Великобритания заключила соглашение о выпуске нескольких тысяч единиц ежемесячно.
Предложение Украины имеет реальный вес
Аналитики указывают: даже имея значительное огневое преимущество, США и их партнеры в Персидском заливе остаются уязвимыми к массированным атакам дешевых дронов. Именно поэтому украинский опыт создания экономически сбалансированной системы противовоздушной обороны может стать для них практическим решением.
То, что я вижу сегодня против наших баз... требует от наших военных как можно скорее принять дополнительные меры для внедрения в практику уроков обороны, полученных Украиной,
– написала аналитик Фонда Карнеги Дара Массико в соцсети Х.
Зеленский предлагает странам Персидского залива дроны-перехватчики
Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего востока обменять ракеты к Patriot PAC-3 на украинские дроны-перехватчики.
Это могло бы укрепить обе стороны в противостоянии комбинированным ударам.
Президент подчеркнул, что Украина готова делиться опытом, но не дефицитным оружием.