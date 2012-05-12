Зеленский и Путин в Стамбуле: что западные СМИ пишут о встрече и как Кремль требует капитуляции

Переговорный процесс, который, казалось, зашел в тупик из-за максималистских требований Кремля, совершил резкий толчок вперед. Владимир Путин в ночь на 11 мая внезапно вышел к журналистам с предложением провести прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле. Вслед за словами российского диктатора президент Украины Владимир Зеленский объявил собственное предложение – встретиться с Путиным лично уже в этот четверг, 15 мая.

Ожидания от переговоров резко возросли на фоне этих заявлений, ведь сейчас Москва игнорирует все призывы к остановке огня на 30-дневный период, как это предлагали Украина, администрация Дональда Трампа и европейские лидеры.

24 Канал собрал реакцию западных СМИ на слова президентов Украины и России и оценил уровень ожиданий в мире от потенциальной встречи Зеленского и Путина в Стамбуле.

Россия снова тянет время

На днях в Киев прилетели лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши, чтобы обсудить будущее "коалиции желающих" – инициативы европейских государств по размещению западного контингента на территории Украины для поддержания будущего мира.

По результатам встречи участники также позвонили Дональду Трампу, чтобы рассказать о результатах и призвать США поддержать предложения европейцев. Основной посыл был таков: сначала остановить огонь на 30-дневный период, а уже потом договариваться о деталях будущего мирного соглашения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил Кремлю, что, если они отклонят это предложение, санкции против России будут усилены, а вооруженная поддержка Украины существенно увеличится.

Мы ответим, работая с президентом Трампом, со всеми нашими партнерами, мы усилим санкции и увеличим нашу военную помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров,

– подчеркнул Стармер.



Встреча "коалиции желающих" и Владимира Зеленского в Киеве / Фото Офис Президента

Трамп, похоже, идею европейцев поддержал, поэтому Кремлю пришлось в срочном порядке искать ответ. Путин собрал журналистов в парадном зале Кремля около 2 ночи по московскому времени, обвинил Украину в нарушениях так называемого пасхального перемирия и внезапно предложил прямую встречу между Украиной и Россией уже на этой неделе в Стамбуле.

Издание The Guardian отмечает то, как Путин осторожно подбирал слова, ведь фактически российский диктатор в очередной раз отверг предложение Европы и США о 30-дневном перемирии на передовой. Там предполагают, что такой взвешенный и сдержанный тон Путина понадобился, чтобы выглядеть конструктивно в глазах американской администрации и создать впечатление, будто он действительно заинтересован в урегулировании войны в Украине.

Интересную деталь относительно путинской речи увидели также журналисты Reuters, ведь получилось так, что встреча Путина с журналистами пришлась именно на американский прайм-тайм. Глава Кремля любит делать помпезные анонсы своих публичных выступлений и общения с журналистами.



Например, одно из "Посланий Путина Федеральному Собранию" в 2024 году даже демонстрировалось в российских кинотеатрах. Впрочем, этот раз очевидно, что зрителями его выступления должны были стать не россияне, а именно американцы, что объясняет выбранное Кремлем время.

Реакция Трампа не заставила себя ждать: в своей соцсети Truth Social Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на встречу с россиянами. В то же время президент США подчеркнул, что сами по себе эти переговоры определят, возможно ли в принципе заключить соглашение между Россией и Украиной, и в конце концов "Штаты и Европа будут знать, на чем все стоит, и смогут действовать соответственно".

The Guardian также отмечает, что возможно Путину удалось осуществить определенный дипломатический трюк и в очередной раз провести американцев, ведь Трамп в этом посте фактически отверг основное требование Запада - "сначала прекратить огонь, потом договариваться" – и переложил ответственность на Украину.

Впрочем, Владимир Зеленский в конце концов перехватил инициативу своим предложением встретиться с Путиным лично и в очередной раз подчеркнул необходимость остановить боевые действия вдоль линии фронта. Издание подчеркивает, что таким образом Зеленский оказывает прямое давление на Путина, который редко совершает спонтанные путешествия, чтобы тот или принял участие во встрече, или сам от нее отказался.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак объяснил, зачем встречаться именно с Путиным, а не разговаривать с россиянами через отдельную делегацию. Отвечая на вопрос, готова ли Украина говорить с кем-то из России, кроме самого Путина, Ермак отметил, что все фундаментальные решения в России принимает лично Путин, следовательно, есть смысл говорить именно с ним.

А вам известно, кто еще в России принимает решения такого уровня и способен обеспечить их выполнение? Понятно, он будет делегировать технические и подготовительные этапы, но мы понимаем, на ком в итоге все завязано, – говорит Ермак.

Кремль до сих пор требует капитуляции Украины, несмотря на все "дипломатические инициативы"

Президент России предлагает переговоры с Киевом, но перевод с "кремлевского языка" свидетельствует, что он не примет ничего меньшего, чем капитуляция Владимира Зеленского и значительные территориальные уступки, – пишет издание The Times о путинском предложении провести встречу в Стамбуле.

Там уверены, что цель Кремля остается неизменной – отстранить от власти прозападное правительство Украины и президента Зеленского, юридически обязать Украину отказаться от вступления в НАТО и удовлетворить территориальные претензии России. Пока нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свои требования, и, похоже, именно приведенные выше условия россияне понимают под "устранением первопричин конфликта", как это описал Путин, а впоследствии повторил его представитель Дмитрий Песков.



Кадр из "ночной" речи Владимира Путина к журналистам

The Times также считает удачным предложение Зеленского пригласить Путина на личные переговоры в Стамбуле. Зеленский всячески пытается продемонстрировать Дональду Трампу, что Киев не является препятствием на пути к миру, а предложение, адресовано российскому диктатору, вместе с этим позволяет раскрыть блеф Путина, если тот все же откажется от встречи.

Отметим, что Владимир Путин предлагает встретиться в Стамбуле, чтобы "продолжить дипломатические усилия" от 2022 года. Предложения Кремля тогда заключались фактически в капитуляции Украины, ведь требовали отказа от любого сотрудничества с западными армиями, существенного сокращения Сил Обороны, разоружения и ряда жестких политических уступок.

Издание The Economist также указывает на то, что Путин через своего внешнеполитического советника Юрия Ушакова снова изложил весомые условия для начала переговоров, похожие на те, которые Украина слышала в 2022-м году. Россия всеми силами пытается заставить Киев отказаться от своих красных линий и пойти на уступки Кремлю.

В материале обращают внимание на то, что Зеленский в целом положительно отреагировал на путинское предложение, но отметил безусловное прекращение огня, как этого требует Европа и США. Однако несмотря на то, что дипломатические усилия публичные и непубличные интенсифицировались в последнее время, авторы статьи не верят, что это приведет к началу реальных переговоров о мире, ведь Дональд Трамп при первой же возможности пытается "танцевать" вокруг Владимира Путина, даже несмотря на все призывы Евпропы и Украины и фактически прямой отказ Кремля рассматривать реалистичные предложения по будущему мирному соглашению.

Очевидно, что Трамп остается центром, вокруг которого вращаются все стороны, каждая из которых подстраивает свою риторику под его речь и посты в социальных сетях. Проблема для Трампа заключается в том, что Путин также ведет собственную игру, такую же жесткую и неуступчивую. Вызов, который четыре европейских лидера бросили Трампу в Киеве, заключался в том, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении Путина. Пока Трамп отказался это сделать, вместо этого решив танцевать вокруг российского лидера,

– отмечает The Economist.

В то же время The Times обращает внимание на то, что Кремль неделю за неделей повторяет свои требования, только формируя их другими словами, но без каких-либо фундаментальных изменений относительно своего основного тезиса, которую кратко можно описать так: "единственный путь к миру заключается в том, чтобы Украина дала России все, что она хочет". Там даже сравнили российские дипломатические манипуляции с фильмом "День сурка", где главный герой снова и снова переживал один и тот же день.

В то же время издание сомневается в способности Европы нанести серьезный ущерб российской экономике с помощью санкций. Сегодня Россия является наиболее подсанкционной страной в мире, но, несмотря на постоянные прогнозы экономического коллапса, уровень жизни в основных городах России – Москве и Санкт-Петербурге – вряд ли упадет настолько, чтобы стать реальным фактором давления и заставить Путина прекратить войну в Украине, которую он видит как свою историческую миссию.

Зато, политический редактор издания Bloomberg Алекс Викман со ссылкой на источники отметил, что позиция Европы остается без изменений, даже несмотря на посты Трампа и предложение Зеленского. По его словам сегодня Россия должна пойти на уступки в вопросе остановки боевых действий или столкнуться с последствиями.

Европа хочет заставить Путина раскрыть свои планы перед Трампом

Трудно поверить в то, что Владимир Путин после лет лобовых атак против Сил обороны Украины и прямого террора гражданского населения вдруг выбрал путь миротворца и предлагает встречу ради конструктивного диалога.

Издание CNN считает, что европейские лидеры, которые на днях посетили Киев, не верят в то, что мирные переговоры в сегодняшнем формате способны привести к значимому прорыву в вопросе урегулирования войны в Украине. Несмотря на это, Европа активно пытается навязать Кремлю идею 30-дневного прекращения огня.

Путин всеми силами пытается доказать, что европейское давление не работает, но одновременно демонстрирует Трампу, что он заинтересован в остановке войны, поэтому в быстром порядке придумал "хитроумную схему" с предложением встречи в Стамбуле.

Это самый значительный дипломатический момент войны, возможно, самое важное заявление конфликта на данный момент, и, безусловно, самые критические 36 часов с момента, когда Путин столкнулся с бунтом своего главного соратника Евгения Пригожина в июне 2023 года. Время является серьезной проблемой: то, что должно длиться 30 дней, нужно создать за 30 часов,

– отмечает издание.

Если представить гипотетически, что это перемирие вступит в силу, то "как в таком быстром темпе подготовить войска к возможным провокациям и корректно осуществлять мониторинг прекращения огня?

Может ли Киев отдать приказ своим войскам не вести огонь в целях самозащиты?

Если США будут осуществлять мониторинг перемирия... имеют ли они достаточный потенциал для изучения сотен километров линии фронта, где идут боевые действия?" – задает CNN скорее риторические вопросы.

CNN отмечает, что Украина и Европа скептически относятся к тому, что Путин вообще заинтересован в мире, ведь российские войска сегодня активно готовятся к наступательным действиям летом. Главная цель Украины и Европы – сохранить участие Соединенных Штатов в мирном процессе в Украине, ведь если Трампу окончательно раскроются все планы и замыслы Кремля, именно Вашингтон способен нанести наибольший вред тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон называет "массированными санкциями".

В то же время обеспечить увеличение военных поставок для Украины также почти невозможно реализовать без прямого участия американцев.

Ближайшие недели, похоже, рассчитаны на будущее, в котором они должны доказать Трампу, что его вводят в заблуждение, и окончательно и беспрекословно перетянуть его Белый дом в свой лагерь,

– заключает CNN.

Сейчас трудно представить, что подобная публичная игра способна сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. Украина и Россия остаются неизменными в своих фундаментальных позициях, например, относительно будущего членства Украины в НАТО или размещения европейских сил на территории Украины.

Разногласия возникают даже в первом шаге по началу мирного процесса. Украина и Европа настаивают, что для начала диалога необходимо сначала остановить боевые действия, зато Кремль стремится использовать давление на фронте как козырь во время потенциальных переговоров.

Для реального мира Путин должен почувствовать реальное и непосредственное давление со стороны администрации Дональда Трампа, ведь только президента США Кремль рассматривает как основное действенное лицо для будущего урегулирования войны в Украине, и именно для него устраивает весь этот публичный спектакль.