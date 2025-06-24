Закрытая часть саммита НАТО пройдет без участия Зеленского – Politico

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в главной закрытой сессии саммита НАТО. На фоне новых политических реалий Альянс решил ограничить формат участия украинского лидера.

Ранее Зеленский присутствовал на ключевых переговорах НАТО после полномасштабного вторжения России. Но теперь, по словам дипломатов, влияние факторов, связанных с Дональдом Трампом, меняет подход к Киеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Зеленский будет только на ужине – без участия в переговорах лидеров

По предварительной информации, Владимир Зеленский будет присутствовать на ужине участников саммита во вторник, 24 июня. Это считается символическим жестом поддержки. Однако участие в главной закрытой сессии лидеров, которая запланирована на среду, 25 июня, не предусмотрена – и это заметное изменение по сравнению с предыдущими годами.

Изменение формата объясняют необходимостью сохранить консенсус в новых политических условиях. Особенно – из-за потенциального возвращения Дональда Трампа, который критически относится к поддержке Украины. Поэтому страны НАТО выбрали осторожный подход – чтобы не раздражать политиков в США, которые могут стать ключевыми в 2025 году.

Несмотря на изменение формата участия, Альянс готовит официальное заявление о поддержке Украины. В декларации с саммита НАТО планируют закрепить "необратимость" пути Киева к членству, хотя четких сроков не называют. Также запланировано создание нового Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел.

Еще одна победа – новый подход к оборонным расходам

Еще одним важным шагом станет включение помощи Украине в национальные оборонные расходы стран-членов НАТО. Это позволит легче обосновывать поддержку Киева перед избирателями. Для Украины это считается символической, но важной победой.

Как отмечает Politico, "успех" саммита в Гааге заключается не только в принятых решениях, но и в том, что он "не развалил НАТО". Фактически, основная цель – не достижение новых прорывов, а предотвращение выхода США из Альянса.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что членство в НАТО является взаимовыгодным для Украины и Альянса, но пока невозможно. Президент отметил боевой опыт Украины, критикуя медленное наращивание оборонного потенциала среди партнеров НАТО.