Раніше Зеленський був присутній на ключових переговорах НАТО після повномасштабного вторгнення Росії. Але тепер, за словами дипломатів, вплив чинників, пов'язаних з Дональдом Трампом, змінює підхід до Києва. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Зеленський буде лише на вечері – без участі у переговорах лідерів

За попередньою інформацією, Володимир Зеленський буде присутній на вечері учасників саміту у вівторок, 24 червня. Це вважається символічним жестом підтримки. Однак участь у головній закритій сесії лідерів, яка запланована на середу, 25 червня, не передбачена – і це помітна зміна порівняно з попередніми роками.

Зміну формату пояснюють потребою зберегти консенсус у нових політичних умовах. Особливо – через потенційне повернення Дональда Трампа, який критично ставиться до підтримки України. Тому країни НАТО обрали обережніший підхід – щоб не дратувати політиків у США, які можуть стати ключовими у 2025 році.

Попри зміну формату участі, Альянс готує офіційну заяву про підтримку України. У декларації з саміту НАТО планують закріпити "незворотність" шляху Києва до членства, хоча чітких термінів не називають. Також заплановане створення нової Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Ще одна перемога – новий підхід до оборонних витрат

Ще одним важливим кроком стане включення допомоги Україні до національних оборонних витрат країн-членів НАТО. Це дозволить легше обґрунтовувати підтримку Києва перед виборцями. Для України це вважається символічною, але важливою перемогою.

Як зазначає Politico, "успіх" саміту в Гаазі полягає не лише в ухвалених рішеннях, а й у тому, що він "не розвалив НАТО". Фактично, основна мета – не досягнення нових проривів, а запобігання виходу США з Альянсу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що членство в НАТО є взаємовигідним для України та Альянсу, але наразі неможливе. Президент наголосив на бойовому досвіді України, критикуючи повільне нарощування оборонного потенціалу серед партнерів НАТО.