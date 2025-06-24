Ранее Зеленский присутствовал на ключевых переговорах НАТО после полномасштабного вторжения России. Но теперь, по словам дипломатов, влияние факторов, связанных с Дональдом Трампом, меняет подход к Киеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Зеленский будет только на ужине – без участия в переговорах лидеров

По предварительной информации, Владимир Зеленский будет присутствовать на ужине участников саммита во вторник, 24 июня. Это считается символическим жестом поддержки. Однако участие в главной закрытой сессии лидеров, которая запланирована на среду, 25 июня, не предусмотрена – и это заметное изменение по сравнению с предыдущими годами.

Изменение формата объясняют необходимостью сохранить консенсус в новых политических условиях. Особенно – из-за потенциального возвращения Дональда Трампа, который критически относится к поддержке Украины. Поэтому страны НАТО выбрали осторожный подход – чтобы не раздражать политиков в США, которые могут стать ключевыми в 2025 году.

Несмотря на изменение формата участия, Альянс готовит официальное заявление о поддержке Украины. В декларации с саммита НАТО планируют закрепить "необратимость" пути Киева к членству, хотя четких сроков не называют. Также запланировано создание нового Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел.

Еще одна победа – новый подход к оборонным расходам

Еще одним важным шагом станет включение помощи Украине в национальные оборонные расходы стран-членов НАТО. Это позволит легче обосновывать поддержку Киева перед избирателями. Для Украины это считается символической, но важной победой.

Как отмечает Politico, "успех" саммита в Гааге заключается не только в принятых решениях, но и в том, что он "не развалил НАТО". Фактически, основная цель – не достижение новых прорывов, а предотвращение выхода США из Альянса.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что членство в НАТО является взаимовыгодным для Украины и Альянса, но пока невозможно. Президент отметил боевой опыт Украины, критикуя медленное наращивание оборонного потенциала среди партнеров НАТО.