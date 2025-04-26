Европа всегда будет поддерживать Украину в ее стремлении к миру, – фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Европа и всегда будет стоять на стороне Украины в переговорном процессе, чтобы помочь достичь "справедливого и прочного мира".

Встреча Зеленского с фон дер Ляйен состоялась после церемонии погребения Папы Римского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен в X.

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Зеленский встретился с фон дер Ляйен

Европа всегда будет поддерживать Украину в ее стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира,

– заявила председатель Еврокомиссии.

Зеленский и фон дер Ляйен в частности обсудили шаги Украины по евроинтеграции.

По информации Суспільного, разговор Зеленского с фон дер Ляйен длился около получаса. Она происходила тет-а-тет за закрытыми дверями.

Напомним, после похорон Папы Римского Зеленский пообщался с Эммануэлем Макроном, Джорджией Мелони, Киром Стармером и Урсулой фон дер Ляйен. До церемонии президент успел поговорить с Дональдом Трампом.