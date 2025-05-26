В Гааге будет не только саммит НАТО: Зеленского могут пригласить на другое мероприятие, – NYT

Вопрос о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года, остается открытым. Впрочем, его могут пригласить на другое мероприятие.

Владимир Зеленский может присутствовать на форуме оборонной промышленности, который в НАТО организуют параллельно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что об этом известно

The New York Times также пишет, что самит в июне будет сокращен во избежание возможного конфликта с участием президента США Дональда Трампа. Об этом ранее сообщали другие западные СМИ.

Участие Украины в мероприятии остается неопределенным, в частности из-за пренебрежительного отношения Трампа к Владимиру Зеленскому. Поэтому, точно неизвестно, получит ли украинский президент приглашение.

Я полностью ожидаю, что Зеленский будет в Гааге. В каком статусе, мы еще обсуждаем,

– заявил новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

В то же время официальные лица предположили, что на этом саммите не состоится заседание Совета НАТО – Украина, где союзники обычно встречаются с Украиной на равных, как это было в предыдущие годы.

По словам источников издания, после ужина первого вечера, который состоится 24 июня, лидеры НАТО встретятся на следующий день 25 мая лишь на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов.

В то же время НАТО планирует параллельный форум оборонной промышленности, на котором может присутствовать Зеленский. Заметим, что он присутствовал на подобных встречах, когда президентом США был Байден.