Америка может предать в вопросе территорий: Макрон и Мерц предостерегли Зеленского в тайной беседе

Журналистам стало известно о тайном разговоре Макрона и Мерца с Владимиром Зеленским. Он якобы состоялся 1 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Что сказали Зеленскому Макрон и Мерц?

Как рассказали в Spiegel, телефонный разговор был закрытым.

Не известно, как запись звонка попала к журналистам, но в медиа утверждают: лидеры Франции и Германии предупредили Зеленского об опасности. Они выразили опасения, что США могут предать Украину.

Есть возможность, что США предадут Украину в вопросе территории, не дав ясности относительно гарантий безопасности,

– передает Spiegel слова Макрона.

Президент Франции говорил о большой угрозе для Зеленского.

А вот Фридрих Мерц указал, что Зеленский должен быть "в ближайшие дни крайне осторожен".

Они играют в игры и с вами, и с нами,

– добавил он, говоря о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере.

Кроме Макрона и Мерца, были "несколько других европейских лидеров". В частности, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Мы не можем оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами,

– якобы сказал Стубб.

Марк Рютте согласился, что "нужно защитить Владимира".

Spiegel отметили: европейцы имеют глубокое недоверие к двум доверенным лицам Трампа.

"Хотя европейцы публично хвалят новую инициативу Вашингтона, документ показывает, что Мерц, Макрон и другие участники разговора не доверяют двум американским переговорщикам", – акцентировали они.

Обратите внимание! Судя по списку Spiegel, лидеров ЕС было не "несколько", а достаточно много. Кроме указанных, были еще премьер Польши Дональд Туск, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. Интересно, что о Кире Стармере речь не идет.

Подтвердили ли разговор официально?

В Елисейском дворце опровергли, что Макрон мог так высказаться. В Германии отказались комментировать, в пресс-службах Стубба и Рютте не ответили на запрос журналистов.

В Офисе президента сказали, что не будут комментировать вбросы.

Однако звонок якобы подтвердили "несколько непосредственных свидетелей разговора, которые общались на условиях анонимности". Они сказали, что содержание разговора передано точно, но не стали подтверждать конкретные цитаты.

Что с мирными переговорами сейчас?