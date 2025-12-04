Америка може зрадити в питанні територій: Макрон і Мерц застерегли Зеленського в таємній бесіді

Журналістам стало відомо про таємну розмову Макрона та Мерца із Володимиром Зеленським. Вона нібито відбулася 1 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Що сказали Зеленському Макрон і Мерц?

Як розповіли у Spiegel, телефонна розмова була закритою.

Не відомо, як запис дзвінка потрапив до журналістів, але в медіа твердять: лідери Франції і Німеччини попередили Зеленського про небезпеку. Вони висловили побоювання, що США можуть зрадити Україну.

Є можливість, що США зрадять Україну в питанні території, не давши ясності щодо гарантій безпеки,

– передає Spiegel слова Макрона.

Президент Франції говорив про велику загрозу для Зеленського.

А от Фрідріх Мерц указав, що Зеленський має бути "найближчими днями вкрай обережний".

Вони грають в ігри і з вами, і з нами,

– додав він, говорячи про Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Окрім Макрона та Мерца, були "кілька інших європейських лідерів". Зокрема, президент Фінляндії Олександр Стубб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Ми не можемо залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями,

– нібито сказав Стубб.

Марк Рютте погодився, що "потрібно захистити Володимира".

Spiegel наголосили: європейці мають глибоку недовіру до двох довірених осіб Трампа.

"Хоча європейці публічно хвалять нову ініціативу Вашингтона, документ показує, що Мерц, Макрон та інші учасники розмови не довіряють двом американським переговорникам", – акцентували вони.

Зверніть увагу! Судячи зі списку Spiegel, лідерів ЄС було не "декілька", а досить багато. Окрім указаних, були ще прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта. Цікаво, що про Кіра Стармера не йдеться.

Чи підтвердили розмову офіційно?

У Єлисейському палаці спростували, що Макрон міг так висловитися. В Німеччині відмовилися коментувати, в пресслужбах Стубба і Рютте не відповіли на запит журналістів.

В Офісі президента сказали, що не будуть коментувати вкиди.

Проте дзвінок буцімто підтвердили "кілька безпосередніх свідків розмови, які спілкувались на умовах анонімності". Вони сказали, що зміст розмови передано точно, але не стали підтверджувати конкретні цитати.

Що з мирними переговорами зараз?