Телеведущая Fox News стала прокурором столицы США: Сенат утвердил решение
- Журналистку и ведущую телеканала Fox News Жанин Пирро утвердили на должность федерального прокурора в Вашингтоне (округ Колумбия).
- Она ранее работала судьей, была соведущей программы The Five на Fox News и часто брала интервью у Дональда Трампа.
Сенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Жанин Пирро и проголосовал за ее назначение на должность главного прокурора в Вашингтоне, округ Колумбия. Сенат принял это решение в субботу, 2 августа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.
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Что известно о назначении прокурором Жанин Пирро?
В издании пишут, что за кандидатуру сторонницы Дональда Трампа и медийной звезды Fox News проголосовали 50 сенаторов, против – 45.
Отмечается, что Пирро временно исполняла обязанности прокурора с мая.
Пирро имеет опыт работы окружным прокурором и судьей. До этого она была соведущей программы The Five на Fox News, где часто брала интервью у президента Трампа.
К слову, должность прокурора в Вашингтоне считают одной из самых влиятельных в США из-за значительного бюджета, большого количества подчиненных и важных дел в юрисдикции.
Ее назначение на должность произошло через несколько дней после того, как Сенат одобрил кандидатуру Эмиля Бове, бывшего адвоката Трампа, в состав апелляционного суда США.
После голосования лидер большинства в Сенате Джон Тун объявил о временном перерыве до 2 сентября и призвал сенаторов ускорить завершение голосований.
Сам лидер США Дональд Трамп в своей публикации на Truth Social поблагодарил республиканцев за поддержку его назначений и обвинил демократов в блокировании их утверждения.