Трамп сказал, жив ли Моджтаба Хаменеи
- Дональд Трамп заявил, что США не знают точно, жив ли Моджтаба Хаменеи, но предполагают, что он в плохом состоянии.
- Трамп отметил, что Иранская "старая гвардия" была заменена новыми людьми, которые казались более здравомыслящими, и призвал Иран заключить соглашение.
Об этом сообщает The New York Post.
Жив ли Хаменеи-младший?
Журналисты задали этот вопрос Трампу, на что он в своем духе заявил, что США не знают.
Мы думаем, что, вероятно, да, но в чрезвычайно плохом состоянии,
– сказал он.
Также Трамп подчеркнул, что сын Али Хаменеи, который заступил погибшего отца на посту верховного лидера Ирана, так и не появлялся на публике. А потому, вероятно, он серьезно ранен, если не мертв.
По словам лидера США, старую гвардию Ирана фактически уничтожили и заменили новой группой.
Мы имеем дело с совершенно новой группой людей. И до сих пор они были гораздо более благоразумными,
– высказался Трамп.
Примерно через неделю он пообещал рассказать, готов ли спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф сотрудничать с США. Именно этого человека называли таким, которого в США видят наиболее "договороспособным".
Поэтому Трамп призвал Иран заключить соглашение, пока не стало поздно.
Интересно! В Иране считают Украину "соучастницей агрессии", вместе с США и Израилем. Об этом постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани написал в письме в ООН. Причина – отправка украинских специалистов по противодействию дронам на Ближний Восток.
Когда закончится война в Иране?
Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что радикальной смены власти в Иране не произошло, то есть США не достигли своей цели. А другие страны региона стали просто заложниками политики США.
Между тем в Америке не могут сказать, сколько еще продлится война в Иране. Но среди республиканцев есть мнение, что ради продолжения боевых действий можно сократить расходы на медицину.