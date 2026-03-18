Минимум сна и максимум кофе: в NYT опубликовали репортаж о дне Зеленского на передовой

Журналистка The New York Times Ким Баркер, которая пишет о войне в Украине, получила уникальную возможность присоединиться к Владимиру Зеленскому во время поездки президента на фронт.

По словам самой корреспондентки, этот визит позволил увидеть Зеленского и его окружение вблизи – на пятый год полномасштабной войны, говорится в материале NYT.

Как прошла поездка на передовую?

Ким Баркер рассказала, что ранее подобного доступа журналистам не предоставляли, и сама идея считалась сложной для реализации. Впрочем, на фоне смещения глобального фокуса на войну с Ираном, позиция президента изменилась.

Уже на следующий день журналистка отправилась в поездку: президент провел с Баркер около 90 минут и разрешил сопровождать ее в течение всего дня.

Я думаю, что они пытаются сделать все возможное, чтобы сказать, что эта война в Украине все еще продолжается. Они говорят: "Нам нужна помощь. Мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь нашим союзникам на Ближнем Востоке, но нам все еще нужна помощь",

– объяснила Ким Баркер.

По словам журналистки, для нее было важно показать не только официальную сторону, но и человеческое измерение, в частности бытовые детали – например интенсивный график Зеленского, который, по оценкам его советника, спит около пяти часов в сутки и выпивает до десяти чашек кофе ежедневно.

Во время поездки Зеленский также шутил с военными, в частности с главнокомандующим Александром Сырским.

Как отметила Ким Баркер, именно использование личных деталей в материале помогает читателям лучше почувствовать реальность войны.

В какой-то момент мы все обедаем, и он (Зеленский, – 24 Канал) сидит напротив меня, и я думаю, что было бы небрежностью с моей стороны не начать разговор, поэтому я просто спросила: "Что на обед?" Он рассказывал мне о том, как даже профессиональные повара пошли в армию готовить,

– поделилась журналистка.

Когда Зеленский был на фронте?