Минимум сна и максимум кофе: в NYT опубликовали репортаж о дне Зеленского на передовой
- Журналистка NYT Ким Баркер присоединилась к Владимиру Зеленскому во время поездки на фронт: они общались в течение около 90 минут.
- Поездка позволила увидеть не только официальную сторону, но и бытовые детали президента, в частности его интенсивный график.
Журналистка The New York Times Ким Баркер, которая пишет о войне в Украине, получила уникальную возможность присоединиться к Владимиру Зеленскому во время поездки президента на фронт.
По словам самой корреспондентки, этот визит позволил увидеть Зеленского и его окружение вблизи – на пятый год полномасштабной войны, говорится в материале NYT.
Как прошла поездка на передовую?
Ким Баркер рассказала, что ранее подобного доступа журналистам не предоставляли, и сама идея считалась сложной для реализации. Впрочем, на фоне смещения глобального фокуса на войну с Ираном, позиция президента изменилась.
Уже на следующий день журналистка отправилась в поездку: президент провел с Баркер около 90 минут и разрешил сопровождать ее в течение всего дня.
Я думаю, что они пытаются сделать все возможное, чтобы сказать, что эта война в Украине все еще продолжается. Они говорят: "Нам нужна помощь. Мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь нашим союзникам на Ближнем Востоке, но нам все еще нужна помощь",
– объяснила Ким Баркер.
По словам журналистки, для нее было важно показать не только официальную сторону, но и человеческое измерение, в частности бытовые детали – например интенсивный график Зеленского, который, по оценкам его советника, спит около пяти часов в сутки и выпивает до десяти чашек кофе ежедневно.
Во время поездки Зеленский также шутил с военными, в частности с главнокомандующим Александром Сырским.
Как отметила Ким Баркер, именно использование личных деталей в материале помогает читателям лучше почувствовать реальность войны.
В какой-то момент мы все обедаем, и он (Зеленский, – 24 Канал) сидит напротив меня, и я думаю, что было бы небрежностью с моей стороны не начать разговор, поэтому я просто спросила: "Что на обед?" Он рассказывал мне о том, как даже профессиональные повара пошли в армию готовить,
– поделилась журналистка.
Когда Зеленский был на фронте?
Владимир Зеленский 6 марта прибыл в Донецкую область. Президент находился в городах, расположенных примерно в 15 километрах от линии фронта.
Зеленский отметил, что россияне не отказываются от войны в Дружковке, Краматорске, Славянске и других городах региона. По словам главы государства, враг на весну готовит наступление на область.
Президент побывал на пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Также Зеленский посетил воинов 100-й отдельной механизированной бригады, которые обороняют Константиновку с направлений Плещеевки и Иванополье.