Песков ответил, стоит ли ждать звонка Путина Трампу на фоне визита Уиткоффа

Дмитрий Пеков высказался о возможности нового телефонного звонка Владимира Путина к Дональду Трампу. Пресс-секретарь российского президента сказал, что это вполне может произойти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Может ли Путин позвонить Трампу на фоне визита Уиткоффа

Дмитрий Песков предположил, что после встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа теоретически возможен новый телефонный разговор российского президента с Дональдом Трампом.

Теоретически возможна, или так, или нет,

– сказал прихвостень главы Кремля.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что встреча Путина и Уиткоффа продолжается. Разговор проходит в здании президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи не регламентирована.

К слову, Владимир Путин начал разговор со спецпосланником Дональда Трампа около 18:00 по российскому времени. До этого американский чиновник встретился с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.

Интересно, что пресс-секретарь Дмитрий Путин рассказывал, что во время переговоров будут затронуты вопросы "украинского урегулирования", а также места возможной встречи Путина и Трампа. По словам российского чиновника, прорывных результатов этих переговоров не ожидается.