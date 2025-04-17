Рубіо передав послання: він провів телефонну розмову з Лавровим

Голова МЗС Росії Лавров та державний секретар США Рубіо провели телефонну розмову. Рубіо розповів російському колезі про контакти з українською стороною.

Росія нібито погодилася далі працювати над врегулюванням війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та "Українську правду", що посилається на Державний департамент США.

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Про що говорили Лавров та Рубіо

Держсекретар США поінформував Лаврова про переговори з Україною та європейськими партнерами за участі нього та Віткоффа.

Розмова відбулася в контексті нещодавньої зустрічі Віткоффа та Путіна у Москві.

Лавров заявив, що Росія нібито готова продовжуватися роботу зі США з ціллю "надійного усунення першопричин" війни в Україні.

У Держдепі ж зазначили, що Рубіо передав росіянам те ж послання, що й українцям та європейцям. Йдеться про те, що "президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру".

Позитивне сприйняття американської пропозиції у Парижі показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди,

– зазначили у Держдепі.