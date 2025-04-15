Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що Лавров сказав про перемовини Росії та США

Так званий міністр закордонних справ Кремля Лавров заявив, що Москві та Вашингтону "не вдалося сформувати ключові параметри угоди щодо України". Він додав, що зараз вони на етапі обговорень.

Він згадав умови Путіна щодо завершення війни, які той висунув у червні 2024 року. Очільник Кремля вимагав, щоб Україна відмовилася від амбіцій вступити до НАТО та вивела війська з регіонів, на які претендує Росія.

Сєргей Лавров згадав про Донбас, "Новоросію" та 4 регіони, натякаючи на наміри Кремля залишити собі окуповані землі. Він назвав мирну угоду пасткою та, за його словами, Росію намагаються туди "загнати".

Міністр закордонних справ Кремля також похвалив Дональда Трампа, зокрема його заяви про те, що Байден своїми діями розпочав війну в Україні.

Нагадаємо, що у суботу, 12 квітня, Лавров видав низку цинічних заяв, зокрема про завершення війни в Україні. Тоді він укотре повторив тезу про те, що прагнення України вступити до НАТО є однією з "першопричин конфлікту", маючи на увазі війну.

Сєргей Лавров також прокоментував удар Росії по Сумах 13 квітня. Він спробував виправдати атаку Кремля, користуючись при цьому неправдивими фактами.