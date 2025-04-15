Сам Трамп вже визнав, що справді існує дедлайн для припинення бойових дій. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив в етері 24 Каналу, що таке підтвердження не було випадковим.

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На Трампа починає тиснути його ж оточення

У понеділок, 14 травня, Дональд Трамп під час у брифінгу у Білому домі підтвердив, що поставив Владіміру Путіну дедлайн щодо припинення бойових дій в Україні. Його відповідь, однак, була короткою й обмежилась куцим "так", яке могло стосуватися й іншої частини запитання.

Водночас варто нагадати, наприкінці квітня Трамп мав неофіційну зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Під час гри у гольф Стубб відверто запропонував американському колезі встановити дедлайн для перемир'я України та Росії. Тоді він згадував про 20 квітня. Стубб також переконував, що у Трампа вже "уривається терпець" щодо Росії.

Ми перебуваємо у кульмінаційному моменті з багатьох питань. Одні намагаються пригальмувати, інші – пришвидшити. Агресивні дії Путіна засвідчують, що Путін або вже стоїть перед фактом цього дедлайну, або не збирається завершувати війну. Мені так здається, бо наявність перемовин Росії та США вказує на те, що Кремль не хоче виходити з цього діалогу,

– зазначив Валерій Клочок.

Чимало людей в оточенні Путіна не дуже прихильні до ідеї припинення вогню, свідченням чого і є останні терористичні удари Росії по Кривому Рогу та Сумах. Втім є й ті, хто не проти перемир'я й подальших розмов зі США, що даватиме певні бенефіти для Кремля.

"Трамп розуміє, що від Росії залежить виконання його обіцянки про припинення війни впродовж 100 днів, тому робить деякі непривабливі для нас заяви. Але його підтвердження дедлайну для Путіна, наштовхує на думку, що найближчим часом можуть бути певні рішення і від Росії", – зауважив Клочок.

На думку аналітика, підштовхнути Трампа до рішучих дій міг якраз останній удар Росії по Сумах. Очевидний терор миттєво визнали американські посадовці, зокрема Кіт Келлог та Марко Рубіо. Навряд чи це санкціонував сам Трамп. До того ж чітку позицію висловила об'єднана Європа. Тож у Трампа не залишається вибору – йому необхідно тиснути на Путіна.

"Ситуація для Трампа складається не найкращим чином. Якщо він відмовиться від ідеї припинення російсько-української війни, це стане не просто репутаційною втратою, а величезним провалом на міжнародній арені. Після цього жодні його інші плани просто не зростуться", – наголосив Клочок.

Цікаво, що за даними The Wall Street Journal, помічники Трампа, зокрема згаданий Келлог і Рубіо, радять Трампу бути обережним з Путіним. Крім того, вони наполягають, щоб президент США зайняв жорсткішу позицію щодо вимог Росії у питанні територіальних поступок.