Сам Трамп уже признал, что действительно существует дедлайн для прекращения боевых действий. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что такое подтверждение не было случайным.

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На Трампа начинает давить его же окружение

В понедельник, 14 мая, Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме подтвердил, что поставил Владимиру Путину дедлайн о прекращении боевых действий в Украине. Его ответ, однако, был коротким и ограничился куцым "да", которое могло касаться и другой части вопроса.

В то же время стоит напомнить, в конце апреля Трамп имел неофициальную встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом. Во время игры в гольф Стубб откровенно предложил американскому коллеге установить дедлайн для перемирия Между Украиной и Россией. Тогда он вспоминал о 20 апреля. Стубб также убеждал, что у Трампа уже "лопается терпение" в отношении России.

Мы находимся в кульминационном моменте по многим вопросам. Одни пытаются притормозить, другие – ускорить. Агрессивные действия Путина свидетельствуют, что Путин или уже стоит перед фактом этого дедлайна, или не собирается завершать войну. Мне так кажется, потому что наличие переговоров России и США указывает на то, что Кремль не хочет выходить из этого диалога,

– отметил Валерий Клочок.

Немало людей в окружении Путина не очень благосклонны к идее прекращения огня, свидетельством чего и являются последние террористические удары России по Кривому Рогу и Сумах. Впрочем, есть и те, кто не против перемирия и дальнейших разговоров с США, что будет давать определенные бенефиты для Кремля.

"Трамп понимает, что от России зависит выполнение его обещания о прекращении войны в течение 100 дней, поэтому делает некоторые непривлекательные для нас заявления. Но его подтверждение дедлайна для Путина, наталкивает на мысль, что в ближайшее время могут быть определенные решения и от России", – заметил Клочок.

По мнению аналитика, подтолкнуть Трампа к решительным действиям мог как раз последний удар России по Сумах. Очевидный террор мгновенно признали американские чиновники, в частности Кит Келлог и Марко Рубио. Вряд ли это санкционировал сам Трамп. К тому же четкую позицию выразила объединенная Европа. Поэтому у Трампа не остается выбора – ему необходимо давить на Путина.

"Ситуация для Трампа складывается не лучшим образом. Если он откажется от идеи прекращения российско-украинской войны, это станет не просто репутационной потерей, а огромным провалом на международной арене. После этого никакие его другие планы просто не срастутся", – подчеркнул Клочок.

Интересно, что по данным The Wall Street Journal, помощники Трампа, в частности упомянутый Келлог и Рубио, советуют Трампу быть осторожным с Путиным. Кроме того, они настаивают, чтобы президент США занял более жесткую позицию в отношении требований России в вопросе территориальных уступок.