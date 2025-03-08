Трамп хоче якнайшвидше завершити війну в Україні, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо 7 березня провів телефонну розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Зокрема, він заявив, що Дональд Трамп має намір якнайшвидше покласти край війні в Україні.

Проте Рубіо зазначив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдепартамент США.

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Що заявив Рубіо про війну в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що американський президент Дональд Трамп сповнений рішучості закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував свою розмову з американським посадовцем. За його словами, він та Рубіо обговорювали майбутні переговори України та США у Саудівській Аравії між представниками Сполучених Штатів та українськими чиновниками.

У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії,

– повідомив Сибіга.

Він також додав, що їм вдалося обговорити шляхи розвитку двосторонньої співпраці між державами. Сибіга зазначив, що Україна прагне закінчення війни, а лідерство Сполучених Штатів має важливе значення для досягнення тривалого миру.