Трамп хоче якнайшвидше завершити війну в Україні, – Рубіо
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні, та наголосив на важливості заходів для забезпечення миру.
- Марко Рубіо та Андрій Сибіга обговорили майбутні переговори між Україною та США у Саудівській Аравії, а також розвиток двосторонньої співпраці.
Держсекретар США Марко Рубіо 7 березня провів телефонну розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Зокрема, він заявив, що Дональд Трамп має намір якнайшвидше покласти край війні в Україні.
Проте Рубіо зазначив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдепартамент США.
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Що заявив Рубіо про війну в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що американський президент Дональд Трамп сповнений рішучості закінчити війну в Україні.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував свою розмову з американським посадовцем. За його словами, він та Рубіо обговорювали майбутні переговори України та США у Саудівській Аравії між представниками Сполучених Штатів та українськими чиновниками.
У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії,
– повідомив Сибіга.
Він також додав, що їм вдалося обговорити шляхи розвитку двосторонньої співпраці між державами. Сибіга зазначив, що Україна прагне закінчення війни, а лідерство Сполучених Штатів має важливе значення для досягнення тривалого миру.