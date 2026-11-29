У серпні 2026 року Румунія підняла винищувачі F-16 для перехоплення морського дрона в Чорному морі. Колишній міністр оборони країни Раду Міруце заявив, що операція могла спровокувати військову відповідь Росії, оскільки Москва оголосила заборону на польоти у цьому районі.

Подробиці інциденту розкрив Раду Міруце в ефірі подкасту Controverse, повідомляє видання Aerotime.

Чому Румунія підняла винищувачі F-16?

20 серпня Міністерство оборони Румунії повідомило, що комерційне судно виявило морський дрон, який дрейфував поблизу газовидобувної платформи Neptun Alpha. Вона є частиною газового проєкту Neptun Deep і розташована у виключній економічній зоні Румунії.

На перехоплення об'єкта підняли два винищувачі F-16. За словами тодішнього міністра оборони Раду Міруце, саме він віддав наказ провести операцію.

Однак невдовзі після цього Росія оголосила заборону на польоти над відповідним районом Чорного моря. Румунська сторона вирішила не зважати на неї.

Чому ситуація могла призвести до ескалації?

Міруце стверджує, що ігнорування російської заборони могло спровокувати військову відповідь Москви. За його оцінкою, тоді Румунія була близькою до ескалації з Росією.

Водночас румунські військові попереджали про правові ризики операції. Газова платформа розташована за межами територіальних вод країни, тому, як зазначав ексміністр, на неї не поширюється дія статті 5 НАТО про колективну оборону. Крім того, під загрозою могли опинитися сотні працівників об'єкта.

Чим завершилося перехоплення морського дрона?

Один із румунських F-16 відкрив вогонь із бортової гармати та влучив у морський дрон, однак повністю його не знищив.

Згодом об'єкт нейтралізувала група знешкодження вибухонебезпечних предметів Військово-морських сил Румунії. Попри порушення оголошеної Росією заборони на польоти, Москва не відреагувала на дії румунських військових.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ зазначав, що союзники нерідко уникають перехоплення російських цілей, аби не фіксувати факт агресії та не вступати у відкритий дипломатичний чи військовий конфлікт із Кремлем.