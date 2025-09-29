У понеділок, 29 вересня, в Румунії вкотре виявили фрагменти дрона. Інцидент стався в румунському повіті Тулча, що межує з Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Що за дрон знайшли в Румунії?

На місце виїхала спільна група фахівців Міністерства оборони, Румунської розвідувальної служби та Прикордонної поліції.

Наразі проводяться дослідження, уламки дрона також вилучать для подальшої експертизи.

За інформацією Укрінформу, під час Варшавського безпекового форуму міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну прокоментував уламки дрона, які знайшли на території країни.

Ми буквально бачимо війну з балкона, і час від часу спостерігаємо, як падають дрони. Власне, сьогодні ми виявили ще один. Я щойно отримав повідомлення з дому: ще один російський дрон впав на нашій території в дельті Дунаю,

– заявив він.

Моштяну зауважив, що такі інциденти ставатимуть дедалі частішими, зважаючи на нещодавні тенденції в Польщі, Естонії та Данії.

За словами міністра, Румунія наразі адаптувала законодавство, аби мати змогу збивати ворожі дрони, спільно із союзниками по НАТО. Моштяну наголосив, що це було непросте рішення і викликало суспільні дискусії, але врешті більшість визнала необхідність такого кроку.

Цікаво! Аналітик з безпеки Марк Тот в коментарі 24 Каналу пояснив, що Володимир Зеленський давно виступає за створення повітряного щита. Водночас Європа досі розглядала це радше як питання повоєнної перспективи.

Безпілотники регулярно порушують повітряний простір країн Європи