Нещодавно так званий глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що НАТО нібито "зазнає краху". Генсек Альянсу Марк Рютте висміяв таку заяву пропагандиста.

А також зазначив, що персоні Лаврова не варто приділяти багато уваги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його слова в ефірі Fox News.

Дивіться також Європейські країни НАТО готуються до війни з Росією і занепокоєні зменшенням підтримки США, – FT

Що сказав Рютте про заяву Лаврова

Кілька днів тому Лаврова попросили прокоментувати слова польського візаві Радослава Сікорського, який спрогнозував крах путінського режиму внаслідок сучасної "гонки озброєнь".

Пропагандист відповів, що "напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації".

Рютте прокоментував ці слова Лаврова та насамперед привітав "величезну зовнішньополітичну перемогу" президента США Дональда Трампа та його адміністрації щодо збільшення оборонних витрат НАТО.

Лавров – він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло,

– висміяв пропагандиста генсек НАТО.

Зауважимо, що це не перші маразматичні слова Лаврова. Раніше пропагандист запропонував перенести штаб-квартиру ООН до Сочі, згадуючи плани Йосипа Сталіна. Водночас він визнав, що наразі це неможливо через глибоке вкорінення структур в Нью-Йорку.