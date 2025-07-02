А также отметил, что персоне Лаврова не стоит уделять много внимания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова в эфире Fox News.

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Что сказал Рютте о заявлении Лаврова

Несколько дней назад Лаврова попросили прокомментировать слова польского визави Радослава Сикорского, который спрогнозировал крах путинского режима в результате современной "гонки вооружений".

Пропагандист ответил, что "наверное, он предполагает, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".

Рютте прокомментировал эти слова Лаврова и прежде всего поздравил "огромную внешнеполитическую победу" президента США Дональда Трампа и его администрации по увеличению оборонных расходов НАТО.

Лавров – он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело,

– высмеял пропагандиста генсек НАТО.

Заметим, что это не первые маразматические слова Лаврова. Ранее пропагандист предложил перенести штаб-квартиру ООН в Сочи, вспоминая планы Иосифа Сталина. В то же время он признал, что сейчас это невозможно из-за глубокого укоренения структур в Нью-Йорке.