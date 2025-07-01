Беспокойство вызывает то, что Трамп, несмотря на его заявления, что США с НАТО "на всем пути", намекнул, что пакт о взаимной обороне военного альянса (Статья 5) можно интерпретировать по-разному. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что говорят в Европе о возможном российском вторжении

Об опасности Альянса от России предупреждал ранее генсек НАТО.

"Не будем обманывать себя, мы все сейчас на восточном фланге", – говорил Рютте.

Президент Зеленский также утверждал, что Путин планирует "новые военные операции на территории НАТО".

Заместитель начальника штаба ВС Финляндии генерал-лейтенант Кари Нисула также отметил важность быть готовым к российскому вторжению "ежедневно".

А экс-генсек НАТО Фог Расмуссен говорил, что Россия будет иметь "аппетит к еще большей территории", если ей позволят достичь успеха на войне в Украине:

Он будет оказывать давление на страны Балтии... И когда американский президент публично ставит под сомнение свою преданность статье 5, это может соблазнить Путина проверить решимость НАТО.

Военные эксперты заметили, что интерес Москвы к своим другим соседям несколько не такой, как к Украине. Вероятно, им не грозит полномасштабное вторжение – Путин хочет проверить, сможет ли НАТО ответить на атаку.

"Для России стратегической целью было бы разорвать НАТО; дело не в том, чтобы приобрести немного земли в Балтии или где-то еще", – объяснила директор Международного центра обороны и безопасности в Эстонии Кристи Райк.

Как Россия готовится к вероятной атаке на НАТО

Что касается России, то она усиливает присутствие своих войск у границ НАТО, на что указывают спутниковые снимки. Речь идет, в частности, об аэродромах "Левашово", "Каменка" и "Оленья".

Также в 175 километрах от границы с Финляндией, в городе Петрозаводск, россияне организовали новые склады.

Кроме того, на авиабазе "Североморск-1", которая когда-то была выведена из эксплуатации, расчистили территории и проложили новые взлетные полосы. Этот объект расположен примерно в 120 километрах к востоку от Норвегии.

Поэтому, учитывая эти и множество других знаков, восточноевропейские страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону. В частности, на недавнем саммите они решили увеличить их до 5% ВВП в течение следующего десятилетия.