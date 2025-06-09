Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют главу министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Какое маразматическое заявление об ООН выдал Лавров

По мнению российского политика, Организация Объединенных Наций должна была бы быть в российском городе Сочи. Он вспомнил планы советского диктатора Иосифа Сталина по этому поводу.

Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу Рузвельту – сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхэттен,

– заявил Лавров.

В то же время по его мнению, сейчас перевести ООН в Сочи невозможно. Лавров отметил, что "все эти структуры глубоко пустили свои корни". По его словам, это якобы касается не только собственности, но и персонала – после введения постоянных контрактов сотрудники также покупали недвижимость.

"Если сейчас вдруг перевести (ООН в Сочи – 24 Канал), то это будет такое перемещение народов – страшно даже себе представить", – отметил Сергей Лавров.