Журналист по вопросам обороны London Evening Standard Роберт Фокс в эфире 24 Канала рассказал, что полномасштабная война с таким уровнем напряжения и темпами потерь, особенно человеческих, не может длиться долго. По его словам, Владимир Путин не способен вести ее более нескольких месяцев – двух, максимум трех.

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Россия несет огромные потери на фронте

Он добавил, что Путин ведет чрезвычайно опасную и тщательно продуманную пропагандистскую кампанию.

Сергей Лавров выступил с очередными заявлениями: мол, война продолжается, вооруженные силы несут серьезные потери, а новым объектом критики стал канцлер Фридрих Мерц. Он утверждает, что Германия имеет возможность передать дальнобойные ракеты "Таурус", но не планирует этого делать. А значит, война будет продолжаться,

– сказал Роберт Фокс.

Он пояснил, что Путин, по сути, воспроизводит тактику маршала Жукова – в частности масштабное наступление на Запад и штурм Берлина, который обошелся СССР в огромные человеческие потери.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что только с января 2025 года Россия потеряла 200 тысяч военных. Речь идет именно о безвозвратных потерях, которые непосредственно влияют на боеспособность армии.

"Так продолжаться не может. Дмитрий Медведев недавно снова заявил, что Россия, мол, настроена идти до конца и не собирается останавливаться ни перед чем. Он повторил старую максималистскую цель – полностью завоевать или, как он сам выразился, оккупировать всю территорию Украины, даже если на это понадобится не один год, а десятилетия", – отметил Роберт Фокс.

Он также напомнил, что во время переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной российский представитель заявил, что мол Россия двадцать лет воевали со Швецией и победили под Полтавой в 1709 году.

Аналитики, которые изучали войну, провели расчеты, опираясь на слова Медведева о возможности России "воевать до конца". При нынешних темпах продвижения на фронте полный захват всей территории Украины длился бы, по самым скромным подсчетам, 83 года и стоил бы России примерно 50 миллионов человеческих жизней.

Это уже давно не альтернативная история – это откровенное безумие. И именно это поражает больше всего,

– сказал журналист.

Он добавил, что Путину следует внимательно следить за состоянием российской экономики: она медленно, но неуклонно входит в затяжной кризис, и ситуация явно ухудшается.

Путин противостоит не только НАТО, но и ЕС

Журналист заметил, что активные члены НАТО – Польша, Финляндия, теперь уже союзная Норвегия, а также Дания и Нидерланды – заняли жесткую позицию, не менее твердую, чем Германия. И они заявляют: если Россия действительно стремится к постоянному конфликту с Западной Европой, то она бросает вызов всему Западу – прежде всего НАТО, а также, хоть и в меньшей степени, Европейскому Союзу.

Если он продолжит этот спектакль, то как долго, по вашему мнению, сможет поддерживать военную экономику на таком уровне, при таких нагрузках, когда 40% всех государственных расходов и бюджета направляется на нужды войны,

– отметил Роберт Фокс.

Он добавил, что России удается наращивать производство дронов иранского образца "Шахед" и подобного вооружения. Однако в условиях инфляции и появления дефицита бюджета, этот процесс долго не продлится.

Кроме того, так называемый "теневой флот", занимающийся контрабандой нефти, вероятно, может стать реальной зоной конфликта между США и Россией.