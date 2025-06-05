Журналіст з питань оборони London Evening Standard Роберт Фокс в ефірі 24 Каналу розповів, що повномасштабна війна з таким рівнем напруження і темпами втрат, особливо людських, не може тривати довго. За його словами, Владімір Путін не здатен вести її більше кількох місяців – двох, максимум трьох.

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Росія зазнає величезних втрат на фронті

Він додав, що Путін веде надзвичайно небезпечну й ретельно продуману пропагандистську кампанію.

Сєргєй Лавров виступив із черговими заявами: мовляв, війна триває, збройні сили зазнають серйозних втрат, а новим об'єктом критики став канцлер Фрідріх Мерц. Він стверджує, що Німеччина має змогу передати далекобійні ракети "Таурус", але не планує цього робити. А отже, війна триватиме,

– сказав Роберт Фокс.

Він пояснив, що Путін, по суті, відтворює тактику маршала Жукова – зокрема масштабний наступ на Захід і штурм Берліна, який обійшовся СРСР у величезні людські втрати.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що лише з січня 2025 року Росія втратила 200 тисяч військових. Йдеться саме про безповоротні втрати, які безпосередньо впливають на боєздатність армії.

"Так тривати не може. Дмітрій Медведєв нещодавно знову заявив, що Росія, мовляв, налаштована йти до кінця й не збирається зупинятися ні перед чим. Він повторив стару максималістську мету – повністю завоювати або, як він сам висловився, окупувати всю територію України, навіть якщо на це знадобиться не один рік, а десятиліття", – зазначив Роберт Фокс.

Він також нагадав, що під час переговорів у Стамбулі між Росією та Україною російський представник заявив, що мовляв Росія двадцять років воювали зі Швецією і перемогли під Полтавою у 1709 році.

Аналітики, які вивчали війну, провели розрахунки, спираючись на слова Медведєва про можливість Росії "воювати до кінця". За нинішніх темпів просування на фронті повне захоплення всієї території України тривало б, за найскромнішими підрахунками, 83 роки й коштувало б Росії приблизно 50 мільйонів людських життів.

Це вже давно не альтернативна історія – це відверте безумство. І саме це вражає найбільше,

– сказав журналіст.

Він додав, що Путіну слід уважно стежити за станом російської економіки: вона повільно, але невпинно входить у затяжну кризу, і ситуація явно погіршується.

Путін протистоїть не лише НАТО, а й ЄС

Журналіст зауважив, що активні члени НАТО – Польща, Фінляндія, тепер уже союзна Норвегія, а також Данія й Нідерланди – зайняли жорстку позицію, не менш тверду, ніж Німеччина. І вони заявляють: якщо Росія дійсно прагне до постійного конфлікту із Західною Європою, то вона кидає виклик усьому Заходу – насамперед НАТО, а також, хоч і в меншій мірі, Європейському Союзу.

Якщо він продовжить цю виставу, то як довго, на вашу думку, зможе підтримувати воєнну економіку на такому рівні, за таких навантажень, коли 40% усіх державних витрат і бюджету спрямовується на потреби війни,

– зазначив Роберт Фокс.

Він додав, що Росії вдається нарощувати виробництво дронів іранського зразка "Шахед" і подібного озброєння. Однак за умов інфляції і появи дефіциту бюджету, цей процес довго не триватиме.

Крім того, так званий "тіньовий флот", що займається контрабандою нафти, ймовірно, може стати реальною зоною конфлікту між США та Росією.